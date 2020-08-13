【內地洪災】官方指今年已有6346萬人次受災　219人死亡或失蹤

國家﻿應急管理部副部長兼水利部副部長周學文周四（13日）透露，今年洪澇災害已造成6346萬人次受災，直接經濟損失1789.6億元（人民幣．下同），因災死亡或失蹤者達219人。 周學文表示，各地緊急轉移安置群眾400.6萬人，為近年來最多，「這也是今年死亡、失蹤人員少的重要原因，及時轉移的人比較多」。

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周學文總結今年的洪災主要有「兩超、一多、一少」四個特點。「兩超」是江淮流域梅雨超歷史、長江淮河太湖水位超保證。江淮流域梅雨季降水量759.2毫米，持續時間62天，均為1961年以來歷史第一位。長江中游蓮花塘江段及洞庭湖、鄱陽湖區超保證水位，巢湖超歷史水位；淮河上中游幹流部分河段超保證水位；太湖超保證水位。全國634條河流發生超警以上的洪水。

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「一多」是蓄洪圩垸運用多。長江、淮河流域防洪工程出險5237處，主要集中在支流和圩堤，有892個圩垸運用蓄洪；安徽省共運用行蓄洪區11個。「一少」是災害損失重、人員傷亡少。洪澇災害造成6346萬人次受災、直接經濟損失1789.6億元，比前5年均值偏多12.7%和15.5%。因災死亡失蹤219人，倒塌房屋5.4萬間，比前5年均值分別減少54.8%和65.3%。

他表示，目前中國還處在主汛期，國家防總、應急部將統籌南北方防汛抗旱，抓好會商研判、洪澇颱風防禦、搶險救援、救災救助、抗旱保供水等工作，保障人民群眾生命安全。

（中新網）