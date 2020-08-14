調任保留正局職待遇不足半月　北京市政府原副秘書長林向陽被查

8月被調離的北京市原副秘書長林向陽落馬，目前正接受調查。 跟據北京市紀委監委周四（13日）發布的消息，北京市投資促進服務中心保留正局職待遇幹部林向陽涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

今年8月，林向陽調任北京市投資促進服務中心（北京市外商投資服務中心），保留正局職待遇幹部。（資料圖片）

資料顯示，林向陽出生於1970年5月，浙江蒼南人。1994年7月至2006年12月，林向陽歷任北京市委研究室經濟處科員、副主任科員、主任科員、副處長、北京市委研究室經濟處處長（其間掛職任北京市順義區政府區長助理）。

林向陽2006年12月至2008年6月，任北京市委研究室副主任；2008年6月至2010年3月，任北京市順義區副區長；2010年3月至2015年2月，任北京市順義區委常委、區政府副區長。

2015年2月至2016年9月，林向陽任北京市順義區委副書記，北京天竺綜合保税區管理委員會常務副主任；2016年9月至2017年7月，任北京市委研究室副主任。

2017年7月至2020年8月，林向陽任北京市政府副秘書長（兼）及市政府研究室黨組書記、主任。

今年8月，林向陽調任北京市投資促進服務中心（北京市外商投資服務中心）保留正局職待遇幹部。

此前於5月17日，在北京市防疫工作新聞發布會上，林向陽還對《關於加強首都公共衛生應急管理體系建設的若干意見》進行解讀。林向陽當時表示，將完善醫療保障體系，不能讓患者因為費用問題影響就醫，不能讓醫院因為費用問題影響救治。

此外，在7月28日，北京市經濟和信息化局黨組書記、局長王剛也涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。