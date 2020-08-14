中國商務部：對美國產聚苯醚發起反補貼立案調查

據商務部網站消息，商務部今（14）日發佈2020年第32號公告，決定即日起對原產於美國的進口聚苯醚進行反補貼立案調查。

商務部指，該產品英文名稱：Polyphenylene ether，又稱Polyphenylene Oxide，簡稱PPE或PPO，歸在《中華人民共和國進出口稅則》：39072090；本次調查通常應在2021年8月14日前結束調查，特殊情況下可延長至2022年2月14日。

商務部表示，今年6月23日收到南通星辰合成材料有限公司，代表國內聚苯醚產業正式提交的反補貼調查申請；根據中國「反補貼條例」相關規定，商務部於7月29日就有關反補貼調查事項向美國政府發出磋商邀請，並於8月11日與美國政府進行了磋商。

商務部表示，申請書主張，申請調查產品接受了美國政府的補貼，美國聚苯醚產業（企業）可能受益的補貼項目共計145項。

聚苯醚是光伏接線盒最常用的材料。（網絡圖片）

商務部認為，申請書中包含了「反補貼條例」相關規定的反補貼調查立案所要求的內容及有關證據，因此決定自2020年8月14日起，對原產於美國的進口聚苯醚進行反補貼立案調查。

聚苯醚具有質輕、耐高溫、耐腐蝕、尺寸穩定性好、低吸水性、 介電損耗率低、無鹵阻燃等優良性能，可用於注塑、擠塑、合金等，產品廣泛應用在太陽能、汽車、通信、電子電器、水處理、醫療器械等領域。聚苯醚是光伏接線盒最常用的材料。據了解，光伏接線盒由於會暴露在環境中，其盒體、盒蓋及連接器的耐候性要求非常強，而聚苯醚的負荷變形溫度可達190℃以上，脆化溫度為-170℃，具有剛性大、耐熱性高、阻燃性高、強度較高、電性能優良等優點。

據官方資料，近年來中國聚苯醚產業發展迅速，國內聚苯醚的產量由2017年的7.96萬噸增至2019年的10.33萬噸，增長了近30%。同時，國內聚苯醚的需求量也在持續增長，由2017年的約11萬噸增至2019年的14.39萬噸。