粵港澳大灣區被列為數字人民幣試點地區　人行將制定政策保障措施

商務部近日印發《全面深化服務貿易創新發展試點總體方案》，其中提到要在京津冀、長三角、粵港澳大灣區及中西部具備條件的試點地區，展開「數字人民幣」試點。

上述方案要求人民銀行制定政策保障措施，先由深圳、成都、蘇州、雄安新區等地，以及未來冬奧場景相關部門協助推進，後續視情況擴大到其他地區。不過，雖然內地現時正在深圳、蘇州、雄安、成都及未來的冬奧場景進行內部封閉試點測試「數字貨幣」，但尚未有正式推出的時間表。

中國人民銀行行長易綱此前亦提到，目前「數字人民幣」的研發工作，是遵循穩步、安全、可控、創新、實用原則進行，先行內部封閉試點測試，以檢驗理論可靠性、系統穩定性、功能可用性、流程便捷性、場景適用性和風險可控性，「目前的試點測試，還只是研發過程中的常規性工作，並不意味數字人民幣正式落地發行，何時正式推出尚沒有時間表。」

但內地傳媒指出，方案提到粵港澳大灣區是試點地區之一，對廣東省而言是利好消息。廣東省是全國移動支付交易最為活躍的地區之一，數據顯示其在上半年，廣東省（不含深圳）的移動支付交易量有58.05億宗，金額達17.68億元人民幣，較同期分別增長57.50%和19.91%。廣東省社會科學院財政金融所所長任志宏在受訪時更稱，廣東省具備與電子貨幣發展息息相關的金融科技、底層技術、硬件發展等要素，同時在人工智能、區塊鏈等數字貨幣應用場景上有獨家企業，是數字貨幣運用的優勢和潛力。

（綜合報道）