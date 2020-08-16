新冠肺炎｜深圳超市停堂食　有超市要求進口凍肉水產上架前先檢測

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，廣東省陸豐市在上周五（14日）出現1宗本土病例，患者是深圳水貝「盒馬鮮生」超市的員工，並且密切接觸者中有5人確診為無症狀感染者。 15日（上周六），深圳各超市均收到深圳疫情防控指揮部辦公室通知，規定凡有冷凍食品售賣的超市需暫停在門店提供堂食服務。 此外，廣東多間超市紛紛加強防疫措施，例如要求所有在冷鏈工作崗位的員工做核酸檢測，進口凍肉和冷凍水產必須有核酸檢測報告方可上架銷售等。

華潤萬家表示，正在對工作人員進行活動軌跡調查，要求近期前往過深圳水貝的員工或促銷員進行核酸檢測。（《南方都市報》）

內媒《南方都市報》報道指，深圳疫情防控指揮部辦公室通知指，即日起各超市經營單位，凡有冷凍食品經營的禁止在經營場所範圍內提供堂食服務；超市門店經營場所範圍內堂食服務恢復時間根據疫情防控需要另行通知。如有違反上述行為的，一經查實，將按照相關法律法規嚴肅查處。

大型連鎖零售企業華潤萬家表示，正在對工作人員進行活動軌跡調查，要求近期前往過深圳水貝的員工或促銷員進行核酸檢測。此前，廣東地區華潤萬家門店曾全線下架所有水產，現已恢復上架。負責人透露，廣東地區的所有門店按政府要求強化對進口凍肉和水產在進口、生產加工、運輸儲存和銷售等各環節的清潔消毒，並落實所有進口凍肉和水產外包裝清潔消毒方可入冷藏庫。

有超市規定，所有進口冷凍水產必須有入境貨物檢驗檢疫證明和核酸檢測報告方可上架銷售。（資料圖片）

家樂福則在超市入口、肉類、蔬果、水產等主要區域為顧客免費提供一次性手套以及手部消毒凝膠，所有進口凍肉和冷凍水產，必須有入境貨物檢驗檢疫證明和核酸檢測報告方可上架銷售。

廣東永旺超市則要求所有在冷鏈工作崗位的員工都要做核酸檢測。另外，從7月底起，每周相關監管部門會抽檢店內冷鏈食品包括進口海鮮水產、肉類的環境，包括對這些食品的外包裝、貨架等進行檢測。超市又要求員工盡量減少出省出市，若離開廣州需要報備，甚至要進行核酸檢測，沒問題後才允許上班。

深圳羅湖水貝「盒馬鮮生」超市分店有1名員工確診，同一間超市再發現有2名無症狀感染者。（資料圖片／中新社）

據早前報道，盒馬鮮生在15日發聲明，宣布自即日起深圳21間分店全部暫停營業及消毒，同時亦會為所有員工和生鮮商品進行病毒檢測。

（綜合報道）