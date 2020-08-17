深圳率先進入5G時代｜累計建成4.6萬個基站　5G獨立組網覆蓋全市

深圳今日（17日）召開5G智慧之城發布會，市長陳如桂會上宣布，深圳成為全國首個5G獨立組網全覆蓋的城市。

8月17日在深圳舉行的「點亮深圳，5G智慧之城」發布會。（中新社）

深圳市工業和信息化局局長賈興東表示，截至8月14日，深圳已建成46,480個5G基站，提前完成深圳此前8月底前完成4.5萬個5G基站建設的目標。深圳5G產業規模、5G基站和終端出貨量目前是全球第一。

深圳市去年9月提出，到2020年8月底，即深圳特區成立40周年之際，累計建成5G基站4.5萬個；到2020年8月底，率先實現深圳全市的5G網絡全覆蓋，5G基站建設密度要實現全國領先。

8月14日，第八屆中國電子信息博覽會在深圳會展中心開幕。5G應用備受參觀者關注。（中新社）

而在場景應用方面，深圳也已經在交通、警務、城管、水務、醫療、教育、旅遊等十個政務領域，以及超高清視頻、智能網聯汽車、聯網無人機、工業互聯網等十個垂直行業領域確定一批5G應用示範項目。

據悉，深圳下一步將重點放在5G技術，在基礎材料與核心零部件率先實現突破，形成5G產業全鏈條發展，深化「5G+AI+8K」、工業互聯網、車聯網、智慧港口等行業融合應用，推動廣東省未來通信高端器件製造業創新中心升級成為國家級，並將深圳打造成為5G全球標杆城市。

（人民網／南方日報）