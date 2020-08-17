涉發表有嚴重政治問題言論　中央黨校退休教師蔡霞遭開除黨籍

中共中央黨校（國家行政學院）官網周一（17日）通報稱，該校退休教師蔡霞因發表有嚴重政治問題言論，被開除黨籍並取消相關退休待遇。有傳媒稱，蔡霞已在美國定居。

據通報指出，蔡霞發表有嚴重政治問題和損害國家聲譽的言論，性質極其惡劣、情節極其嚴重，嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律，違反國家事業單位人員行為規範。

蔡霞遭開除黨籍並取消相關退休待遇。（資料圖片）

通報指，經中央紀委國家監委駐中央組織部紀檢監察組和中央黨校機關紀委聯合審查調查，依據《中國共產黨紀律處分條例》和《事業單位工作人員處分暫行規定》的有關規定，中央黨校校（院）務委員會作出上述處分決定。

據了解，蔡霞過去多次批評國家領導人，海外網絡日前還流傳出一段疑似是蔡霞的20分鐘講話，內容主要是批評中共高層，引發關注。而她上月還曾發文，為被指涉貪而遭中共開除黨籍的北京華遠集團原黨委副書記、董事長任志強辯護。

蔡霞曾大力為任志強（圖）辯護而遭到官媒狠批「黨性何在」。（VCG）

早在2016年，任志強因發微博質疑「人民政府成為黨政府」，被留黨察看一年。蔡霞其後發表名為《黨章黨規保護任志強們的黨員權利》的文章支持任志強，但遭到中共中央機關報《光明日報》質問其「為任志強喊冤叫屈，黨性何在？」。

今年2月，網絡上流傳着一篇據稱是任志強執筆的文章，其中尖銳批評了中共早期應對新冠肺炎（COVID-19）疫情的表現。4月7日，北京市紀委監委發布消息，指任志強涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。

及至7月23日，北京市西城區紀委監委發布通報指出，對北京市華遠集團原黨委副書記、董事長任志強涉嫌嚴重違紀違法問題立案審查調查，西城區紀委常委會決定給予任志強開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

（綜合報道）