美再次升級對華為禁令　外交部：中國政府將繼續採取必要措施

美國國務院網站8月17日公布消息，美國進一步收緊對中國企業華為的限制；美國商務部同天發布的聲明中指出，對華為實施進一步限制，旨在切斷該公司獲取商用晶片的渠道，禁止華為獲取在美國境內外開發和生產的美國技術和軟件。 對此，中國外交部表示，美方所作所為徹底戳破了美方一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的遮羞布，美方對華為等中國企業的打壓越歇斯底里越證明美方的虛偽和霸道。外交部還表示，中國政府將繼續採取必要措施，維護中國企業正當合法權益。

在18日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅表示，中方堅決反對美方蓄意抹黑和打壓華為等中國企業，一段時間以來，美方在拿不出任何真憑實據的情況下，泛化國家安全概念，濫用國家力量，對華為等中國企業採取各種限制措施，這是赤裸裸的霸權行徑。他說，必須強調美方所作所為徹底戳破了美方一貫標榜的市場經濟和公平競爭原則的遮羞布，違反國際貿易規則，破壞全球產業鏈、供應鏈、價值鏈，這也必將損害美國國家利益和自身形象。

中國外交部發言人趙立堅。（資料圖片）

趙立堅強調美方對華為等中國企業的打壓越歇斯底里就越證明這些企業的成功，也越證明美方的虛偽和霸道。歷史上許多其他國家的成功企業也都有過類似的遭遇，美方這種不光彩的做法已經並將繼續遭到其他國家的廣泛反對和抵制。

他說，美方指責華為威脅美國的國家安全，但事實證明在過去30年裡，華為在全球170多個國家和地區建設了1500多個網絡，為228家全球500強企業提供了服務，服務全球超過30多億人口，沒有發生過一起類似「斯諾登事件」「維基解密」的網路安全事件，沒有發生過一起類似「棱鏡門」「方程式組織」「梯隊系統」的監聽監視行為，也沒有任何一個國家能夠拿出華為產品存在後門的證據。

趙立堅表示，美國是地球上最大的名副其實的黑客帝國。 思科、蘋果等美國公司幾年前就已經承認其設備存在安全性漏洞和後門。美國情報部門長期以來對包括盟友在內的外國政府、企業和個人實施無差別的非法竊密監聽活動，包括美國本國公民在內，基本沒有任何秘密可言，這是公開的事實。我們敦促美方立即糾正錯誤，停止污蔑抹黑中國，停止打壓中國企業。中國政府將繼續採取必要措施，維護中國企業正當合法權益。