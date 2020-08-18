加拒進一步公布孟晚舟案文件　趙立堅：美加有何見不得人勾當？

18日，在中國外交部記者會上，法新社記者提問稱：孟晚舟律師要求加拿大方面披露有關涉密文件，但加政府昨天表示，已經提供了所有相關文件。中方對此有何評論？

趙立堅表示：「中方在孟晚舟事件上的立場是一貫的、明確的，我們已多次闡述了有關立場。我要強調的是，中國政府維護本國公民和企業正當合法權益的決心堅定不移，中方支持相關企業和個人拿起法律武器維護自身權益。」

趙立堅還反問記者，「關於你提到的具體問題，我想你更應該去問一問加拿大政府，他們為什麼拿不出有關的證據和文件？他們和美國政府之間到底有什麼見不得人的勾當？」

當地時間8月17日上午，位於温哥華的加拿大不列顛哥倫比亞省高等法院再次開庭，對孟晚舟引渡案中涉及程序濫用的辯護申請進行聽證。這是該案進入程序濫用這個辯護理由階段後的首次開庭。

據路透社17日報道，加拿大政府拒絕進一步公開更多就逮捕孟晚舟一事與美國相關部門進行往來的電子郵件內容。加拿大政府律師17日稱，加拿大已公布了有關「合法逮捕」孟晚舟的儘可能多的信息。

據悉，加拿大法庭對孟晚舟引渡案的審理， 主要圍繞着孟晚舟的律師所提出的三個終止引渡程序的辯護理由來進行，即是否雙重犯罪、是否程序濫用，以及美國為引渡提供的證據是否充分。其中，對第一個辯護理由——雙重犯罪的審理已經在5月27日作出了判決，法官認為符合雙重犯罪，因此不能終止引渡程序。

不過，據中國央視新聞報道， 17日當天的法庭聽證中，孟晚舟的律師要求公開的文件，就涉及「程序濫用」這個理由中的部分內容，也就是執法部門的「不當行為」侵犯了孟晚舟的憲章權利。

報道指，部分文件公開後證明，孟晚舟在温哥華機場被捕時，加拿大邊境服務局利用海關檢查的名義，對她進行了非法的拘禁、搜查和盤問，並將非法蒐集到的信息傳遞給美國聯邦調查局。加拿大政府雖然按照法官判決公開了相關文件，但在公開的部分文件中，以信息敏感、危及國家安全為由，遮蓋了大量內容。孟晚舟的律師此次申請公開的就是被遮蓋部分的內容。

此外，孟晚舟的律師還向法官表示，從最近向他們披露的文件中可以獲知，在孟晚舟被捕後兩個多月，美國當局仍然試圖獲取孟晚舟的筆記本電腦、手機和平板電腦裏面的信息，不過，加拿大政府否認向美國提供了這些信息。

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