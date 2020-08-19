【人事變動】胡和平履新文旅部部長　赴故宮、國家博物館公開調研

據中國文旅部官方發佈消息稱，近日，新任文化和旅遊部黨組書記、部長胡和平先後到故宮博物院、中國國家博物館、國家圖書館進行調研。這是胡和平從陝西進京履職後，首次公開調研。

據《北京青年報》微信公眾號「政知道」消息，在上述三家單位調研時，胡和平實地考察了三家單位的基礎建設、展覽展陳、公共服務、文物文獻保護修復等情況。

在地方任職7年後，胡和平重回北京，任文化和旅遊部黨組書記，這是他首次在中國國務院組成部門中任職。（清華大學官網）

公開資料顯示，胡和平出生於1962年10月，山東臨沂人，日本東京大學土木工程系河川與流域環境專業畢業，研究生學歷，工學博士學位，教授。

胡和平曾長期在陝西工作，赴京履新前是陝西省委書記。2020年7月31日，胡和平任文旅部黨組書記；8月11日，胡和平履新文旅部部長。

事實上，除調研外，文旅部黨組8月17日曾召開會議，胡和平出席。這是公開報道中，文旅部新部長首次部署工作。

當天的會議提到了不少內容，包括「組織開展禁止餐飲浪費專項行動」「引導景區景點、飯店民宿、旅遊餐飲等加強行業自律」「開展多種形式的厲行節約、反對浪費宣傳活動」等。文旅部還正在制定、修訂旅遊住宿業和旅遊景區標準，將「反對食品浪費」的內容列入其中。