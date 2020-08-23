內地洪災｜雲南明起迎新一輪強降雨　官方預警多地易發生山泥傾瀉

雲南省氣象台今日（23日）發布預測，稱受切變線和西南暖濕氣流影響，雲南周一（24日）起將迎來新一輪強降雨，其中東北部、西北部、西部和西南部有較強降水，自23日晚上8時起的48小時內，雲南省大部分地區都將發生較強降水。 雲南省自然資源廳、省氣象局下午3時20分聯合發布地質災害氣象風險Ⅱ級預警，指伴隨強降雨天氣，雲南多地易出現滑坡、泥石流和崩塌等地質災害。

雲南氣象台表示，預計23日晚8時至24日晚8時，雲南昭通、曲靖、昆明北部、麗江、迪慶多雲轉中雨局部大雨或暴雨，怒江、大理西部、保山、德宏、臨滄、普洱、西雙版納、紅河西南部陰天間多雲有小到中雨局部大雨，雲南其他地區多雲有陣雨局部中雨。

24日晚8時至25日晚8時，雲南曲靖、文山、昆明、玉溪、紅河、楚雄、麗江、迪慶、怒江、大理、保山、德宏、臨滄、普洱北部陰有中雨局部大雨或暴雨，昭通北部多雲間晴，其他地區多雲有陣雨局部中雨。

雲南省自然資源廳、省氣象局聯合發布地質災害氣象風險Ⅱ級預警，指預計23日晚8時至24日晚8時，昭通、曲靖北部、昆明北部、楚雄北部、麗江、迪慶中南部、大理北部、怒江、保山西部、德宏、臨滄西部、普洱東北部和南部、紅河南部地質災害氣象風險等級為Ⅲ級（風險較高），其中昭通大部、楚雄西北部、麗江東部、迪慶南部、怒江北部、大理北部、德宏中北部、保山西部、臨滄西部地質災害氣象風險等級為Ⅱ級（風險高），易出現滑坡、泥石流和崩塌等地質災害，需注意防禦。

據此前報道，上周二（18日），鹽津縣至永善縣二專線大路梁子隧道口，在暴雨下出現大範圍泥石流，大量泥沙阻斷交通，亦阻塞排水通道，導致山洪被引流至附近的民居，多人一度被困，救援人員逐一救出被困居民。

救援人員連夜搜救。（影片截圖）

同日，雲南昭通鹽津縣普洱鎮黃坪村在發生山泥傾瀉，該區兩戶人家房屋被掩埋，事發後搜救人員只找到3人，其中2死1傷，另有3人失蹤。及至上周四（20日），經200餘名救援人員連續33小時搜救，失聯人員全部找到。事故共造成5人死亡、1人受傷。通報指，山泥傾瀉是當地近日連續強降雨所致，涉及約5萬立方米泥土。

（綜合報道）