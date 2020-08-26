踢傷猥褻男反被刑拘惹質疑　湖南少年獲撤銷案件解除刑拘

湖南永州冷水灘一名17歲女生，早前在商場被52歲男子雷某用肘部「胸襲」，雷男得手後逃走，被女生同行男同學胡某當場制止及踢傷。未料胡某事後因涉嫌故意傷害罪，在8月21日被冷水灘警方刑事拘留。 事件曝光後引起輿論熱議，永州公安局在周二（25日）晚上發通報，指案件被提級由市公安局重新調查，同時立即解除對胡某的刑拘。

冷水灘警方的通報。（微博）

據此前冷水灘警方的通報，胡某當時追趕雷某至商場外停車場，兩次腳踢都沒有踢中後，第三次腳踢始將雷某踢倒在地。警方指，司法鑑定顯示，雷某右肱骨頭粉碎性骨折、右股骨粗隆間粉碎性骨折，分別構成輕傷一級。胡某在通報中涉嫌故意傷害罪，被予以刑事拘留。

另據內地傳媒報道，對於輿論的質疑，冷水灘警方一度回應雷某猥褻是事實，但雷某的傷勢是胡某造成，胡某屬於故意傷人，並非見義勇為。

永州公安局在最新的通報中就指，局方對案件高度重視，已責令冷水灘分局撤銷案件，並且立即解除對胡某的刑事拘留，同時提級由市公安局重新調查。通報又提到，至於對雷某猥褻他人的違法行為，冷水灘分局已給予行政拘留15日處罰。永州市公安局強調，將會堅持嚴格規範公正文明執法，回應網民對該案的關切。

另一方面，胡某家屬在受訪時透露，胡某如今已經安全回家，不過由於事發於6月份，正值高考時期，以致胡某的高考成績受到嚴重影響，「分數非常不好，還沒有想，是否讓孩子重新參加考試。」此外，有內媒指，獲知胡某被撤銷案件後，教育局有安排工作人員上門進行心理輔導，希望胡某不要有心理負擔，「要相信組織。」

（綜合報道）