【新冠肺炎】廣東規定43種退燒藥需實名購買　包括安宮牛黃丸

廣東省藥品監督管理局25日（周二）發布公告稱，當局擬定了《需實名登記報告的退熱類藥品目錄》，規定26日（周三）起民眾購買43種藥品，包括布洛芬、維C銀翹片及安宮牛黃丸等，均須實名登記。

名單上的43種藥品包括維C銀翹片等。（資料圖片）

廣東省藥品監督管理局指，為更好發揮零售藥店「哨點」監測的敏感性，提高信息登記報告的覆蓋率、及時率和準確率，參照國家衛健委發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第八版）》，結合廣東省新冠肺炎臨床診療用藥經驗，廣東省藥品監管局組織相關醫療專家對新型冠狀病毒肺炎用藥品種進行梳理，擬定了《需實名登記報告的退熱類藥品目錄》。

名單上的43種藥品包括布洛芬片、維C銀翹片、安宮牛黃丸、安乃近片、蓮花清瘟膠囊等。

民眾購買名單上的43種藥品時，必須在廣東省智慧食藥監系統「信息登記管理系統」及時實名登記上報，網絡銷售上述目錄範圍的退燒類藥品仍實行「網訂店取」模式，確保對購藥者發燒狀況及「疫情線索」人員信息及時準確報告。

當局同時要求，各地級以上城市的市場監督管理局，應督促零售藥店在顯眼位置張貼上述目錄，並將有關人員信息登記報告制度的情況，作為常態化監管工作監督檢查的內容。

（綜合報道）