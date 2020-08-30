TikTok售美業務須申請許可　字節跳動：嚴守中國禁止出口技術目錄

中國商務部28日發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》，據新華社29日引述中國對外經濟貿易大學教授崔凡的解讀表示，字節跳動在人工智能等領域擁有多項前沿技術，有的技術可能涉及調整後的目錄，若要出售業務需申請許可。

對此字節跳動今天（30日）晚間發布回應指出：公司關注到商務部和科技部於8月28日，聯合公布《關於調整發布的公告》，公司將嚴格遵守《中華人民共和國技術進出口管理條例》和《中國禁止出口限制出口技術目錄》，處理關於技術出口的相關業務。

8月28日，商務部、科技部調整發佈《中國禁止出口限制出口技術目錄》。其中限制類技術出口必須到省級商務主管部門申請技術出口許可，獲得批准後方可對外進行實質性談判，簽訂技術出口合同。（資料圖片）

美國基於國家安全理由，提出全面封殺抖音海外版TikTok。總統特朗普（Donald Trump）8月6日簽署行政命令，禁止於美國管轄範圍內與TikTok母公司字節跳動和微信（WeChat）母公司騰訊進行任何交易，命令45日後（9月20日）生效。TikTok其後宣布就美國政府涉及該公司及其母公司字節跳動的行政令提訴訟。

中國商務部28日發布《中國禁止出口限制出口技術目錄》，中國對外經濟貿易大學教授崔凡的解讀表示，字節跳動在人工智能等領域擁有多項前沿技術，有的技術可能涉及調整後的目錄，如目錄在限制出口部分計算機服務業類的信息處理技術項下，新增的第21條關於「基於數據分析的個性化信息推送服務技術」、第18條關於「人工智能交互界面技術」等控制要點，就可能涉及該公司技術。

中國對外經濟貿易大學教授崔凡表示，字節跳動在人工智能等領域擁有多項前沿技術，有的技術可能涉及調整後的目錄，若要出售業務需申請許可。（網上圖片）

崔凡指出，「如果字節跳動計劃出口相關技術，應該履行申請許可程序。」。崔凡表示字節跳動的國際業務能夠取得快速發展，依靠的是其國內強大的技術支撐，它源源不斷地向境外公司提供最新的核心算法服務，就是一種典型的技術服務出口。如果它的國際業務要繼續順利運營，無論其新的所有者和運營者是誰，很可能都需要從中國境內向境外轉讓軟件代碼或其使用權，也可能需要從中國境內向境外提供技術服務。

崔凡說：「建議字節跳動認真研究調整後的目錄，嚴肅並慎重考慮是否需要暫停相關交易的實質性談判，履行好法定申報程序，而後再視情採取進一步行動。」

根據《中華人民共和國技術進出口管理條例》，凡是涉及向境外轉移技術，無論是採用貿易還是投資或是其他方式，均要嚴格遵守《中華人民共和國技術進出口管理條例》的規定，其中限制類技術出口必須到省級商務主管部門申請技術出口許可，獲得批准後方可對外進行實質性談判，簽訂技術出口合同。