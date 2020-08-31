【行蹤詭異】美軍機飛越東海前往日本　疑似在台灣起飛惹關注

美國軍機近期在台灣附近動作頻頻，台海局勢持續緊張。近日，一架美軍偵察機被曝疑似直接從台灣起飛，引發關注。

據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台8月30日消息，1架美國海軍EP-3E電子偵察機（AE1D91）當天出現在台灣以北近空，後經由東海前往日本，軌迹較為異常。

這架EP-3E偵察機8月29日曾前往台灣南海南部偵察，之後便沒有收到其來自沖繩嘉手納空軍基地的起降信號，疑似是直接從台灣起飛。

不過，該平台還稱，美軍機異常的飛行軌迹也不排除信號錯誤導致軌迹偏差的情況。目前暫未看到台灣方面對此事的回應。

美國軍機近期在台灣附近活動頻繁，此前也曾被曝出飛越台灣空域或是在台灣起降。如網傳美軍一架EP-3E於8月18日進入北台灣空域飛行，疑似在松山機場降落。但台灣軍方表示，並無此事。

6月9日，美國海軍一架波音C-40運輸機從日本沖繩起飛後，飛越台灣上空，飛離後持續往台灣西南部方向前進。有台媒稱，美軍機在台灣機場「降落五分鐘」，對此台防務部門發言人史順文回應稱，美軍機確實航經台灣上空，但並未在台灣任何一個機場降落。

對於美軍在台海的動作，中國國防部此前用「三個嚴重」回應。發言人任國強曾表示，近一段時間以來美方在台灣問題上消極動作不斷，嚴重干涉中國內政，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重毒化中美兩國兩軍關係。「中國絕不允許外國勢力打『台灣牌』，絕不容忍任何形式的『台獨』分裂圖謀和行徑。」

中國外交部發言人耿爽也曾表示，台灣問題事關中國的主權和領土完整，是中美關係中最重要、最敏感的問題。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，慎重妥善地處理涉台問題，以免損害中美關係和台海的和平穩定。