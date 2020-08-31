蓬佩奧抹黑中國環保成果　趙立堅：問問美國為何退出《巴黎協定》

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月29日發推特（Twitter）稱，中國共產黨的經濟有太多是建立在對空氣、土地和水質的肆意漠視之上的。中國人民和世界應該得到更好的待遇，中國對全球近30％的塑料污染負有責任，是最大的汞、海洋垃圾和温室氣體排放國。 針對上述言論，中國外交部今天（31日）予以回應。外交部發言人趙立堅稱，「蓬佩奧先生應該好好照照鏡子，問問自己美國為何退出《巴黎協定》。」

趙立堅表示，「中國政府高度重視環境保護，將生態文明建設納入中國特色社會主義事業『五位一體』總體佈局，取得顯著成效，在國際層面，中國認真履行《聯合國氣候變化框架公約》、《巴黎協定》、《巴塞爾公約》，《關於汞的水俁公約》等條約義務，為全球環境治理做出積極貢獻。」

趙立堅介紹稱，2018年，中國單位GDP二氧化碳排放比2005年下45.8%，相當於減少二氧化碳排放52.6億噸。中國是對可再生能源投資最多的國家，新能源汽車保有量佔全球一半以上。早在2008年，中國就實施「限塑令」，大力推廣廢塑料循環再利用。截至2019年底，中國全國城市生活垃圾無害化處理率接近99%，中國沿海城市已全都建立垃圾分類和「海上環衛」機制，積極開展海灘和海洋垃圾清理活動。頒佈《危險化學品安全管理條例》、《十三五生態環境保護規劃》等法規政策，確定了汞污染防治的目標、路徑和措施。

中國上海、杭州、深圳等多個城市實施生活垃圾分類。（資料圖片）

趙立堅指出，「反觀美國，作為全球累計排放温室氣體最多的國家，美國既不批准《京都議定書》，又退出《巴黎協定》，否認自身約束性量化減排任務，徹底遊離於全球碳排放體系和安排之外，嚴重阻礙了全球減排，促進綠色低碳發展相關進程。同時，作為世界上最大的固體廢棄物出口國和人均塑料消費大國，美既不批准《巴塞爾公約》，又為全球塑料垃圾等治理進程設置障礙，將大量廢棄垃圾轉移至發展中國家，給當地和全球環境帶來了極大危害。」

「誰才是肆意漠視全球環境和全球人民健康，我想大家一目瞭然」，趙立堅最後說道。

蓬佩奧早在2019年11月4日證實，美國特朗普政府已經正式通知聯合國，美國將退出《巴黎協定》（Paris Agreement），將於通知發出一年後生效。

2018年1月10日，美國總統特朗普（Donald Trump）說，美國有可能重返全球應對氣候變化的《巴黎協定》，但前提條件是必須按美國意願重新達成「公平」的協議。（新華社）

蓬佩奧在推特上發文稱，「美國為我們在減少所有温室氣體排放、增強適應能力、發展經濟和確保為公民提供能源方面的世界領導地位感到自豪。我們的模式是現實和務實的。」

美國奧巴馬（Barack Obama）政府簽署了2015年的協議，承諾到2025年將美國的温室氣體排放量在2005年的基礎上削減26%至28%。

2015年底，《聯合國氣候變化框架公約》近200個締約方在巴黎氣候變化大會上達成《巴黎協定》。2016年11月4日，《巴黎協定》正式生效。

特朗普在競選時承諾廢除這一承諾，稱這將損害美國經濟，同時讓中國等其他污染大國增加排放。

美國是全球最大温室氣體排放國。

特朗普2017年6月宣布退出《巴黎協定》，並承諾振興美國的油氣與煤炭工業。

根據巴黎協定規定，美國政府必須在該協定生效三年後才能正式啟動退出程序，而退出進程需時一年。根據聯合國規定，特朗普必須等到2019年11月4日才能提交退出文件。

環保團體表示，他們希望特朗普在2020年美國總統大選中被擊敗，期待其競選對手以大膽的新目標重新加入《巴黎協定》。