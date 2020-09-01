蓬佩奧稱要改變中共　華春瑩：人貴有自知之明

美國國務卿蓬佩奧8月31日批評中共已竊取價值上千億美元的知識產權。對此，中國外交部發言人華春瑩今天（1日）列舉美國多項竊密事蹟反駁。 而針對蓬佩奧指中國不值得信任，並稱要改變中共，華春瑩指，有國際知名學者表示，一個不足250建國史的國家，居然相信自己可以去改變一個擁有4000多年政治文明的大國，這種想法本身就是極其荒謬和傲慢的。

華春瑩表示，美國外交已經淪落為恐嚇外交、謊言外交、制裁外交，蓬佩奧的野心很大，但是人貴有自知之明。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）和哈佛大學等一些國際知名機構在全球範圍裏多次進行的獨立民調，中國人民對中共和中國政府的支持率一直高居全球榜首，平均都在90%以上。另一份由美聯社和美國學術機構對美民眾進行的民調顯示，80%受訪民眾都認為美國的發展方向錯誤，創下近年來新高。

蓬佩奧日前透露，政府將考慮限制中國學生及研究員前往美國。（Reuters）

華春瑩續指，大量報道反映美國嚴重種族歧視問題和社會撕裂，以及疫情的發展和蔓延。她呼籲美國政客「靜下心來去聽聽弗洛伊德（George Floyd）和布萊克（Jacob Blake）等少數族裔民眾的絕望吶喊」，認為蓬佩奧不要說其他國家值不值得信任，他應該首先作出切實的努力，去取得美國人民對他的信任。

華春瑩又指，在關於網絡安全的問題上，蓬佩奧每天都在撒謊。大家都想不明白，在TikTok這樣一個年輕人喜歡的社交媒體上傳一些輕鬆的跳舞唱歌影片，如何會對美國國家安全構成威脅。

TikTok已於近日對美國政府提起訴訟 。（資料圖片）

她接著列舉美方竊密事蹟，指美國國家安全局早在十幾年前，就已經在竊聽項目中，使用偽基站模擬手機基站訊號，暗中接入手機並盜取數據，在法國至少竊取了6250萬部手機的數據。而根據棱鏡門事件披露的資料，美國國安局長期將應用程式視為數據金庫，多年來在其中挖掘數據情報，Twitter、Facebook、YouTube、Skype和Google地圖，甚至手機遊戲都被迫與國安局合作等。

華春瑩稱，人應該有起碼的誠信和廉恥心，「面對鐵一樣的事實，我們希望美國的那些高官們停止抹黑中國」。

（綜合報道）