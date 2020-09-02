【人事變動】上海市委副書記廖國勳履新天津副書記　料將接任市長

據《天津日報》2日消息，上海市委副書記廖國勳任天津市委副書記。

《天津日報》9月2日報道稱，中共中央批准：廖國勳任天津市委委員、常委、副書記；張國清不再擔任天津市委副書記、常委、委員職務。據悉，張國清將擔任遼寧省委書記。

廖國勳曾長期在貴州工作，後調任浙江、上海。（貴州水利廳）

廖國勳今年二度履新，他於半年前履新上海市委副書記、政法委書記。

公開資料顯示，廖國勳出生於1963年2月，四川成都人，畢業於貴陽師範學院（現貴州師範大學）化學系畢業，曾長期在貴州省任職。

2015年4月，廖國勳調任浙江省委常委、組織部部長；2016年12月，他轉任上海市委常委、市紀委書記；2020年2月28日，任上海市委副書記，並在3月兼任上海政法委書記。

據《北京青年報》旗下公號「政知見」指，在上海工作的幾年裏，廖國勳絕大部分時間均擔任上海市紀委書記，同時他也是中共十九屆中央紀委委員。廖國勳此前在上海市曾多次就全面從嚴治党進行調研。

2018年，時任上海市委常委、市紀委書記、市監察委員會主任的廖國勳在中共中央黨校主辦的《學習時報》發表署名文章稱，「全面從嚴治黨是統攬各項工作的根本保證，必須貫穿經濟社會發展的各領域各方面，建立有利於推動責任落實的激勵懲戒機制，鼓勵開拓有為、支持善作能為、問責無所作為、懲治腐敗行為。」

今年初，廖國勳卸任上海市紀委書記，履新上海市委副書記、政法委書記，同時擔任市委黨校校長、校委會主任。而就在3天前，上海高校黨政負責幹部會議舉行。廖國勳在會上強調，「高校的根本任務是培養社會主義建設者和接班人。要把牢社會主義辦學方向，把高校建設成為堅持黨的領導的堅強陣地。」