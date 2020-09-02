內地「樂拼」山寨LEGO侵權罪成　9人獲刑最高判囚六年罰九千萬

來自丹麥的「樂高」（LEGO）積木一直廣受歡迎，內地亦湧現大量山寨LEGO的產品。當中，一家出品山寨LEGO的國內廠商「樂拼」（LEPIN）早在2016年已被「樂高」控告侵權。 「樂拼」幾名相關人士去年被警方拘捕。9月2日，「樂高」侵犯著作權案在上海市第三中級人民法院宣判，9名被告人犯侵犯著作權罪，其中，主犯李某某被判處有期徒刑六年，並處罰金九千萬，違法所得予以追繳。

據上海市人民檢察院第三分院指控，2015年起，被告人李某某指使被告人杜某某等人購買新款樂高系列玩具，並通過拆解研究，著手複製樂高玩具。2015年1月，李某某指使杜某某以個人名義註冊樂拼玩具廠（後改名利豪玩具廠，2016年7月註銷），複刻樂高玩具。

「樂拼」被控仿製樂高的「Great Wall of China」玩具。（網絡圖片）

上海市人民檢察院第三分院指，「樂拼」仿製了樂高的「Great Wall of China」、「THE FLINTSTONES」、「DISNEY PRINCESS」、「ALL Terrain Tow Truck」等商品。

樂高方面報警，警方此後亦對樂拼立案調查。2019年4月起，被告人李某某等先後被捕或主動投案。

上海三中院審理後認為，該案不僅侵犯了知識產權、給權利人的商譽和經濟利益造成重大損失，而且還嚴重破壞社會主義市場經濟秩序，犯罪情節特別嚴重，社會危害性極大。

上海市第三中級人民法院宣判現場。（澎湃新聞）

9月2日上午，上海三中院作出以下判決：被告人李某某犯侵犯著作權罪，判處有期徒刑六年，並處罰金人民幣九千萬元；被告人閆某某犯侵犯著作權罪，判處有期徒刑四年六個月，並處罰金人民幣八十萬元；被告人張某犯侵犯著作權罪，判處有期徒刑四年六個月，並處罰金人民幣一百二十萬元；被告人王某乙犯侵犯著作權罪，判處有期徒刑三年九個月，並處罰金人民幣四百五十萬元；被告人杜某某犯侵犯著作權罪，判處有期徒刑三年六個月，並處罰金人民幣二百五十萬元；被告人呂某某犯侵犯著作權罪，判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣三十萬元；被告人王某甲犯侵犯著作權罪，判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣三十萬元；被告人余某某犯侵犯著作權罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣二十萬元（已繳納）；被告人李某犯侵犯著作權罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣二十萬元。同時，上述被告人的違法所得予以追繳，扣押在案的侵權商品及供犯罪所用的本人財物等予以沒收。

實際上，這並不是樂拼第一次被告。廣東省高級人民法院2018年曾裁定，樂拼侵權樂高，需要向樂高賠償 1500萬元。