楊潔篪訪緬甸晤溫敏昂山素姬　稱中方願優先同緬方分享疫苗

外交部發言人趙立堅8月31日宣布，應緬甸、西班牙、希臘政府邀請，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪將於9月1日至4日對3國進行正式訪問。 據新華社今日（2日）報道，緬甸總統溫敏、國務資政昂山素姬1日在首都內比都分別會見楊潔篪。楊潔篪還會見了緬甸國防軍總司令敏昂萊。

2020年1月17日，中國國家主席習近平抵達緬甸後，與緬甸國務資政昂山素姬（右）會談。（AP）

楊潔篪表示，國家主席習近平今年1月成功訪緬，推動中緬關係進入新時代。兩國在抗擊新冠肺炎疫情中守望相助，傳統胞波友誼淬煉昇華。中方願同緬方一道，落實好兩國領導人達成的重要共識，攜手構建中緬命運共同體。

他指出，雙方應加強高層交往，鞏固和深化政治互信。要積極推進中緬經濟走廊項目合作，提升雙邊貿易和投資水平，加快復工復產合作，高質量共建「一帶一路」。今年是中緬建交70週年和中緬文化旅遊年，要加強人文交流，促進民心相通。

國藥集團中國生物的新型冠狀病毒滅活疫苗樣品。（新華社）

楊潔篪又表示，中方在疫苗研製成功後，願優先同緬方分享。中緬要和相關各方一道，創新中國－東盟和瀾滄江－湄公河合作，聚焦抗疫和發展兩大主題，促進地區和平穩定和共同發展。中緬作為和平共處五項原則的共同倡導國，要堅定維護國際公平正義，踐行多邊主義。中方讚賞緬方在涉及中國核心利益問題上一貫支持中方，將繼續支持緬方維護國家主權和尊嚴的努力。

報道稱，緬方領導人感謝中方對緬甸和平與發展的寶貴支持和幫助，讚賞中方為緬和解進程發揮建設性作用。緬方願同中方一道，儘早克服疫情影響，深化高層交往，全面推進緬中經濟走廊建設，擴大人文等領域交流，加強在國際舞台上的溝通協調，構建緬中命運共同體。雙方要密切東盟－中國和瀾湄框架下合作。緬方高度評價中國抗疫成效和建設成就。緬方一貫恪守一個中國原則，堅定支持中方維護國家主權、安全、發展利益。

（新華社）