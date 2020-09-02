【新冠肺炎】鍾南山：中國跟有些國家很大的區別　就是命最重要

內地周二（1日）迎來開學日，中國工程院院士、國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任鐘南山在當日播出的央視《開學第一課》節目中發表演講。他表示，中國跟有些國家很大的一個區別，就是命最重要。

節目設置了廣州、北京和武漢3個攝影棚，北京和武漢會場的小學生透過視像連線，以上課的端正坐姿聽取演講，有學生代表還隔空向鍾南山請教問題。

鍾南山表示，春節時衛健委讓他去武漢，聽取當地衛生人員匯報。經過幾次交換意見，並到訪金銀潭醫院等地，他們分析新冠肺炎一定有傳染性，能夠「人傳人」，會很快蔓延，「很多人得就不得了了，而且有人會生病會死亡」，當時中央聽後非常重視，國家主席習近平指示把人民身體健康和生命安全放在第一位。

他表示，「我們情願經濟上損失，經濟上按了暫停鍵，也要保住大家的健康」，這是「中國在黨的領導下與有些國家很大的區別，首先，命最重要」。語畢，台下和武漢攝影棚的學生們掌聲雷動。鍾南山補充道，武漢這座英雄城市封城76天，換來中國至少70萬人免於被感染。台下也再次響起熱烈的掌聲。

鍾南山說，中國跟有些國家很大的一個區別，就是命最重要。他認為，人的生命是第一寶貴的，是最重要的人權。他並表示，「我們保住了這麼多人的命，這是我們最大人權的表現。」

（央視）