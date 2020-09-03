【中印衝突】印軍邊境豎「絕不放棄」標牌　解放軍疑部署導彈

中印兩軍爆發新一輪衝突後，除雙方均增強坦克部署外，解放軍疑部署紅旗-9遠程防空導彈。與此同時，印軍在邊境豎起「絕不放棄」標牌，引發外界關注。

中印邊境爭端再起，印度指責解放軍近日曾試圖越界，但中國官方對此否認，並指責印軍出爾反爾。在此之後，印度媒體《今日商業》（Business Today）報道稱，雙方都在班公湖的彼此射擊距離內部署了坦克。

另有消息稱，解放軍邊防部隊沿着兩國邊界在多處地點部署了防空導彈系統，據稱是紅旗-9型號。雙方正在嚴陣以待，等待上級指示。新加坡《聯合早報》也在一篇報道中稱，中印雙方近期紛紛開始在邊境部署防空導彈，並讓戰機駐紮在更靠近邊境的基地。

事實上，解放軍部署防空導彈早有端倪。8月28日，《軍事世界》網站文章稱，解放軍在洞朗地區修建了一處規模不小的設施。軍事專家通過分析衛星圖上這處設施的特徵認為，這是一處用於部署地空導彈的預設陣地。還有分析人士直接指出，解放軍很可能在這裏部署紅旗-9和S-400一類的遠程防空導彈。

據稱，防空導彈陣地的修建有一定講究。一般來說，需要佈置在陣地內的有搜索雷達、火控雷達、導彈發射車、指控通信車、電源車等型號。要確保兩種雷達互相不會干擾，還要確保各發射車能充分發揮火力。陣地附近還要有設施來隱蔽備用導彈、發射車和備用雷達。如果條件允許，可以開鑿洞庫或者修建混凝土工事。

班公湖局勢緊張，印軍在該地豎起的標牌引發外界關注。（微博）

以上特徵，是人們從衛星圖像上判斷要地防空導彈陣地的最明顯特徵。這也是上述陣地被認為是用來部署防空導彈的原因。而紅旗-9可以同時攻擊3個至6個目標，每一枚防空導彈發射只需要間隔5秒，防控打擊能力強，應對近日出現在中國邊境的米格-21、蘇-30MKI、陣風等戰機，紅旗-9是非常合適的武器裝備。

同時，印軍方面也有所準備。網傳照片還顯示，印軍在班公湖附近豎起「絕不放棄」的標牌。

這些動作很難不讓人聯想到邊境的緊張局勢，學者亦擔憂中印局勢擦槍走火風險增加。上海復旦大學南亞研究中心主任張家棟則分析，由於10月後中印邊境上大部分地區就會大雪封山，要等到來年開春才能解封，因此9月是印度行動的最後時機。

（綜合報道）