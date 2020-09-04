中國服貿會舉行　習近平提3倡議堅持擴大對外開放

中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會周五（4日）舉行，國家主席習近平在峰會上發表視頻致辭。他表示，中國會堅定擴大對外開放，建立全跨境服務貿易負面清單管理制度。此外，為更好發揮北京在中國服務業開放中的引領作用，將支持北京打造國家服務業擴大開放綜合示範區。

中國國際服務貿易交易會9月在北京舉行。（央視截圖）

習近平說，當前全球範圍疫情尚未得到全面控制，各國都面臨抗疫情、穩經濟、保民生的艱巨任務。在這一背景下，中國克服重重困難，舉辦這樣一場重大國際經貿活動，就是要同大家努力共同促進全球服務貿易發展繁榮，推動世界經濟盡快復蘇。

習近平就服務業開放合作提出3點倡議：1、共同營造開放包容的合作環境；2、共同激活創新引領的合作動能；3、共同開創互利共贏的合作局面。

習近平強調，中國將堅定不移擴大對外開放，建立健全跨境服務貿易負面清單管理制度，推進服務貿易創新發展試點開放平台建設，繼續放寬服務業市場准入，主動擴大優質服務進口。

習近平還說，中國將拓展特色服務出口基地，發展服務貿易新業態新模式。中國願同各國一道，加強宏觀政策協調，加快數字領域國際合作，加大知識產權保護，積極促進數字經濟、共享經濟等蓬勃發展，推動世界經濟不斷煥發生機活力。

習近平表示，將支持北京打造國家服務業擴大開放綜合示範區，加大先行先試力度。（央視截圖）

習近平又指出，中國將充分利用中國國際服務貿易交易會、中國國際進口博覽會等各類平台，建立和培育政府間、國際組織、商協會及企業間多樣化夥伴關係，支持組建全球服務貿易聯盟，形成更多合作成果，使各國人民共享服務貿易增長成果。

習近平還提到，為更好發揮北京在中國服務業開放中的引領作用，將支持北京打造國家服務業擴大開放綜合示範區，加大先行先試力度，探索更多可複製可推廣經驗；設立以科技創新、服務業開放、數字經濟為主要特徵的自由貿易試驗區，構建京津冀協同發展的高水平開放平台，帶動形成更高層次改革開放新格局。

（新華視點）