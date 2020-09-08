日本「準航母」日向號現身南海　美軍偵察機前往廣東偵察

北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」（SCSPI）周一（7日）在微博發布消息稱，有「準航母」之稱的日本日向級直升機驅逐艦「日向號」上周六（5日）現身南海，美國陸軍一架編號為N488CR的CL604偵察機周一亦進入南海，前往廣東方向開展偵察行動。

「南海戰略態勢感知」7日連發兩篇微博，首篇指出，9月5日，衛星圖像在西沙群島以東發現日本海上自衛隊「日向」級直升機驅逐艦，航向東北。日本共有兩艘「日向」級直升機驅逐艦，首艦為「日向」號，二號艦為「伊勢」號，但後者8月31日剛結束在夏威夷舉辦的「環太」軍演，因此推測此次出現在南海的是「日向」號。

公開資料顯示，「日向級」驅逐艦滿載排水量1.7萬噸，可以搭載15架直升機，由於日本不得擁有進攻性武器，因此將這兩艘擁有進攻能力的「準航母」稱為「直升機驅逐艦」。日本還在「日向級」基礎上研發了日本戰後排水量最大的軍艦「出雲級」，滿載排水量達到2.6萬噸，同樣擁有兩艘。

此外，「南海戰略態勢感知」在另一篇微博中指出，9月7日，美陸軍1架編號為N488CR的CL-604偵察機從沖繩嘉手納基地起飛，前往廣東方向開展偵察行動。此外，美空軍1架RC-135W（AE01CE）電子偵察機和1架RC-135S（AE01D6）導彈監視機從日本橫田轉場至沖繩嘉手納，預計將於近期對中國開展進一步偵察。

美3架偵察機今飛往東海及南海

及至今日（8日），追蹤美國軍機動向的Twitter帳戶Aircraft Spots表示，3架美方偵察機從位於日本沖繩的嘉手納空軍基地起飛。其中，美國陸軍一架無顯示呼號的龐巴迪挑戰者600偵察機，當日上午飛往南海上空。約1小時後，另一架呼號RK239的挑戰者600偵察機飛往東海上空。同日下午，一架美國空軍RC135W偵察機亦飛往南海。

（綜合報道）