江蘇破獲特大非法製賣槍支案　繳獲火藥槍167支迫擊炮彈1枚

據新華社消息，江蘇省南通市公安局8日對外披露了一起其破獲的特大非法製造、買賣槍支案件。截至目前，公安機關共抓獲犯罪嫌疑人173名，現場繳獲各類火藥槍167支以及大量彈藥。

2019年4月，南通市公安局刑警支隊打擊網路販槍工作專班通過網上巡查發現，有人通過網路非法管道購買「免頂射釘槍」，並進行改裝、製造火藥槍。經進一步調查發現，河北邢台的田某強通過網路二手交易平台對外出售此類射釘槍，且購買人數眾多，涉槍犯罪隱患極大。

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警方指，這是一款改裝過的工程射釘槍，加裝特製配件後無須頂住硬物，以火藥為動力便可直接擊發。「名為射釘器，其實就是一支改造的火藥槍。」南通市公安局刑警支隊支隊長瞿建介紹，該款射釘槍改造後發射的彈丸速率最高達到每秒510米，殺傷力強大。

警方發現，田某強只是一名下級代理商，他背後還有龐大團夥。專案組梳理獲得近千條網路販槍線索，截至案發，全國已有300餘人購買了這款射釘槍。警方此後成立了25個線索核查工作組，持續組織警力分赴各地開展查人繳槍工作。

截至目前，南通警方共抓獲涉案犯罪嫌疑人173名，摧毀生產製造窩點6個，繳獲各類火藥槍167支、迫擊炮彈1枚、各類彈藥1萬餘發、槍支配件4000餘件。

有人為報復他人買槍

南通市公安局副局長陶峰稱，購買者大多是出於好奇、好玩的心理，但也有部分人是懷著報復他人的目的，很容易滋生惡性案件。另據《瀟湘晨報》報導，查人繳槍過程中，專案民警在買家許某龍家的柴房查獲其購買的射釘槍，其交代，因懷疑被人嘲笑準備報復，後沒有改裝成功。無獨有偶，另一買家郭某軍先是與他人鬥毆，後又感情受挫，遂網購了一支射釘槍準備報復他人，幸被公安機關及時查獲。

目前，南通警方仍在組織警力，全力追查其餘槍支流向。