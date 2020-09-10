【中美關係】王毅：中國沒有稱霸的野心　願同美國溝通對話

外交部長王毅周三（9日）出席第21屆東盟與中日韓外長視像會議並發表講話。他再次提到中美關係，批評美國全盤否定過去幾十年奉行的對華政策，極力把中國渲染成主要對手，不斷對中國抹黑打壓，企圖遏制中國發展進程，導致中美關係一再下滑。他又表示，中國沒有稱霸的野心，更無意取代美國，也願同美國溝通對話。

王毅出席第21屆東盟與中日韓外長視像會議。（新華社）

王毅指，中美之間的分歧和矛盾，不是權力地位之爭，也不是社會制度之爭，「而是堅持多邊主義還是單邊主義，倡導合作共贏還是零和博弈。」王毅一示，全球化下各國早已相互交融，成為利益共同體。任何企圖維護自身壟斷地位、訛詐別國發展成果、打壓別國發展空間的單邊霸凌行徑，都是注定是行不通。

王毅又重申，中國沒有稱霸的野心，更無意取代美國。中國將堅定捍衛自身的主權、安全和發展利益，同時願同美國溝通對話，推動美國順應世界多極化、國際關係民主化的歷史潮流，正確看待和妥善處理中美關係，最終形成和而不同、合作共贏的相處之道。

此外，王毅同日在出席第10屆東亞峰會外長會時稱，美國出於自身政治需要，直接介入本地區領土和海洋爭端，「不斷炫耀武力，強化軍事部署，正在成為南海軍事化的最大推手。」王毅批評美國干擾中國和東盟國家協商解決爭議的努力，挑動地區國家對立對抗，正在成為損害南海和平的最危險因素。

王毅表示，和平穩定是中國在南海的最大戰略利益，也是中國和東盟國家的共同戰略訴求，「南海不是地緣政治的競技場，更不應成為大國博弈的拳擊台。」中國希望包括美國在內的域外國家，充分尊重地區國家的意願和期盼，而不是一味製造緊張，從中謀取私利。

（綜合報道）