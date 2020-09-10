習近平主持召開中央財經委會議　強調統籌推進現代流通體系建設

中共中央總書記、國家主席習近平9日下午主持召開中央財經委員會第八次會議，研究暢通國民經濟循環和現代流通體系建設問題，研究黨的十九大以來中央財經委員會會議決策部署落實情況。習近平在會上強調，統籌推進現代流通體系硬件和軟件建設，構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局提供有力支撐。

習近平在會上發表講話強調，流通體系在國民經濟中發揮着基礎性作用，構建新發展格局，必須把建設現代流通體系作為一項重要戰略任務來抓；要貫徹新發展理念，推動高質量發展，深化供給側結構性改革，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用，統籌推進現代流通體系硬件和軟件建設，發展流通新技術新業態新模式，完善流通領域制度規範和標準，培育壯大具有國際競爭力的現代物流企業，為構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局提供有力支撐。

會議指出，建設現代流通體系對構建新發展格局具有重要意義，高效流通體系能夠在更大範圍把生產和消費聯繫起來，擴大交易範圍，推動分工深化，提高生產效率，促進財富創造。國內循環和國際循環都離不開高效的現代流通體系。

會議指出，要加快完善國內統一大市場，形成供需互促、產銷並進的良性循環，塑造市場化、法治化、國際化營商環境，強化競爭政策作用。要建設現代綜合運輸體系，形成統一開放的交通運輸市場，優化完善綜合運輸通道布局，加強高鐵貨運和國際航空貨運能力建設，加快形成內外聯通、安全高效的物流網絡。要完善現代商貿流通體系，培育一批具有全球競爭力的現代流通企業，推進數字化、智能化改造和跨界融合，加強標準化建設和綠色發展，支持關係居民日常生活的商貿流通設施改造升級、健康發展。要完善社會信用體系，加快建設重要產品追溯體系，建立健全以信用為基礎的新型監管機制。要強化支付結算等金融基礎設施建設，深化金融供給側結構性改革，提供更多直達各流通環節經營主體的金融產品。要認真研究應對新冠肺炎疫情的經驗，加快建立儲備充足、反應迅速、抗衝擊能力強的應急物流體系。

（綜合報導）