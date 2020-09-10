內地藝術家耿瀟男與丈夫失聯　曾發布許章潤被捕消息

早前因被控嫖娼而一度被關押，後被革職的北京清華大學法學院前教授許章潤表示，其藝術家好友耿瀟男與丈夫周三（9日）起失聯，可能已被北京警方拘捕。 日前遭開除黨籍的中共中央黨校退休教授蔡霞亦呼籲外界關注二人下落。

據耿瀟男的好友、清華大學社會學系教授郭于華表示，一直為許章潤事件奔走的耿瀟男失去聯絡，不停撥打其2個電話都無人接聽。另有消息指，耿瀟男和丈夫周二（8日）早上就被北京市公安局海淀區警察帶走。

耿瀟男目前行蹤不明。（網上圖片）

許章潤今年7月被警方帶走後，耿瀟男最早向海外傳媒發布消息並作出呼籲。一周後許章潤獲釋，但被清華大學解僱。此外，耿瀟男還聲援過曾來港記錄反修例運動、在武漢報道新冠肺炎疫情時一度失蹤的內地律師陳秋實。

許章潤在社交網站發文稱，「多年來，瀟男女士仗義執言，為公義而呼喚，為遭受政治迫害者而吶喊，此番因此而罹害，輪到我們一起為她吶喊的時候了」。他呼籲當局放人，稱在暴政高壓下，任何公民為公義發聲，隨時可能失去人身自由。

許章潤早前被警方帶走，後來獲釋，但被清華大學解僱。（資料圖片）

蔡霞同日上午在社交網站發文，聲援耿瀟男及其丈夫。她表示，當局以經濟問題為名，調查耿瀟男及丈夫的出版公司，封禁耿丈夫和公司的帳戶，並帶走多名職員。

蔡霞早前因發表「損害國家聲譽及有嚴重政治問題」的言論，遭中共中央黨校校務委員會開除黨籍和取消退休待遇，日前她更表示，自己的內地銀行帳戶遭到凍結。

（綜合報道）