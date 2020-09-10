【華為開發者大會】余承東：華為手機明年全面升級支援鴻蒙系統

華為周四（10日）起在東莞松山湖舉行華為開發者大會，為期三天。 其中華為消費者業務CEO余承東在會上宣布，鴻蒙系統（HarmonyOS）已升級至2.0，並且將於12月發布手機beta版本。 余承東又透露，華為手機將於明年全面升級支援鴻蒙系統。

華為開發者大會首日率先發布HarmonyOS 2.0、EMUI 11、HMS、HUAWEI HiLink、HUAWEI Research等。余承東在主題演講時表示，華為在生態建設方面取得的突破性發展離不開全球開發者和合作伙伴的大力支持，華將在今次的開發者大會上全面開放核心技術、軟硬件能力，與開發者們共同驅動全場景智慧生態的蓬勃發展。

余承東宣布，鴻蒙系統已升級至2.0，並且將於12月發布手機beta版本，明年華為手機將全面升級支援鴻蒙系統。（華為開發者大會）

其中在鴻蒙系統方面，華為指出，其「分布式軟總線」、「分布式數據管理」、「分布式安全」等分布式能力在最新的2.0版本中獲得全面升級，同時華為亦發布自適應的UX框架，讓開發者能夠快速觸達千萬級新設備和用戶。此外，鴻蒙系統將正式開源，開發者會獲得模擬器、SDK包以及IDE工具，並且在今年底首先對國內開發者發布鴻蒙系統的手機beta版本。

余承東在演講亦提到，鴻蒙系統代碼會捐贈予中國開放原子開源基金會，更說明鴻蒙系統未來的時間表，「從9月10日起，鴻蒙系統將面向大屏、手錶、車機等128KB至128MB終端設備開源，2021年4月將面向內存128MB至4GB終端設備開源，2021年10月以後將面向4GB以上所有設備開源。」

華為消費者業務軟件部總裁王成錄則指，鴻蒙系統並非僅是手機用，而是面向未來的全場景平台。王成錄透露，目前已有5間企業共7款晶片支援鴻蒙系統，他又強調全場景平台包括電器產品，例如美的及九陽等，均會在短期內發布搭載HarmonyOS的家電產品。

華為應用程式商店「AppGallery」的全球活躍用戶達4.9億人。（華為開發者大會）

華為的官方新聞稿指出，在全球180萬位開發者的支持下，HMS（Huawei Mobile Service）生態迎來高速增長，現時已有超過9.6萬個應用程式，應用程式商店「AppGallery」的全球活躍用戶達4.9億人，今年1月至8月的應用程式分發量更達2610億次，「全球第三大移動應用生態破土而出」。

（綜合報道）