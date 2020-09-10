【中印衝突】解放軍邊境訓練震懾印軍　首見無人機送餐

中印邊境緊張局勢不斷升温，解放軍西藏軍區於近日密集展開訓練，其中還包括用無人機運送食物和物資的後勤保障訓練，引發關注。

央視軍事頻道今日（10日）報道的畫面顯示，西藏軍區青藏兵站部模擬為前線送熱食，運送過程中因前方道路受損，車輛無法通行，無人機分隊便通過無人機投送食物及醫療物資。

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這段影片被指讓外界看到中印後勤保障的巨大差距。因為此前一組網傳照片顯示，印軍正動員Chushul村的村民，包括普通男女村民和僧侶，將水和物資搬上印軍駐紮地。這種依靠人力運送物資的方式被指難以幫助印軍對抗解放軍，即便不是對抗解放軍，也不可能撐過即將到來的寒冬。

印度軍方此前也曾表示對物資部署的擔憂。印度軍方於8月上旬開始進行越冬部署，但印度軍事計劃人員當時稱，印軍正面臨着向邊境士兵和支援人員提供重要物資的挑戰，跨越整個冬季的「對等部署」將使印度付出巨大的代價。

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而在武器裝備方面，解放軍新型火箭炮於近日現身高原。在西藏軍區實彈演訓的影片中，官方介紹稱，「西藏軍區某炮兵旅使用70周年國慶閲兵亮相的新型火炮，官兵輸入目標點信息，火炮自行解算射擊諸元，一鍵完成瞄準調炮，戰時必能更好發揮火力優勢。」

對於解放軍在邊境地區實彈演訓，印度政府高層消息人士透露，在實際控制線（LAC）沿線的許多地方都能聽到中國軍隊的槍聲。《今日印度》報道稱，中方似乎是要給部署在實控線附近的印度軍隊製造心理壓力。

報道稱，中國軍隊已經部署了近5萬名士兵以及重型坦克和火炮。此外，列城東部的局勢仍然緊張，大約有30名至40名解放軍士兵在一個印度哨所附近堅守陣地。