解放軍西藏軍區實彈演練　新型火炮和殲-10戰機協同出擊

近日，解放軍西藏軍區某合成旅在海拔4600多米的陌生地域組織成建制、全員額、多科目、跨晝夜連貫性實兵實彈演練，全面檢驗部隊在高海拔地域下的作戰能力。 據悉，演習中不僅投入了多種新型火炮，還有兩架殲-10組成的空中突擊隊參與。

據西藏軍區官方微信公眾號「高原戰士」9月14日消息，該旅副參謀長任廣明介紹稱，在整個夜間機動過程中，針對高原高寒地區低温缺氧的自然環境特點，通過把背景設真、科目設難，突出情況設置的隨機性，檢驗官兵在夜間機動中的作戰能力。

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消息披露，當天凌晨時分，隨着緊急出動命令的下達，部隊迅速請領武器，各作戰要素採用動中編隊的方式向180公里外的預定地域開進。

其中，在整個機動過程中，解放軍把遭「敵」襲擾、防「敵」衛星偵察、穿越染毒地帶等十多個近似實戰的科目融入全程，全面檢驗官兵夜間機動和作戰能力。

另外，消息披露，多種新型火炮實現首群覆蓋，並且還有兩架殲-10組成的空中突擊隊實施打擊，電子對抗分隊則對敵進行電子迷茫和干擾。同時，左右兩路搭載步兵的突擊車攻擊群，對敵一線陣地實施火力打擊，掩護支援分隊開闢通路和架設橋樑。

該旅旅長趙賢福指出，在演練中構設了十多種的「敵」情對抗，涵蓋了實戰中可能出現的各種狀況，通過這種全程對抗、全程檢驗的模式，提升部隊在高原環境下的實戰化能力。

近來，中印邊境局勢緊張，中國軍隊近期加強了在高海拔地區的實戰演練，或為向印方施加壓力。

9月12日，央視軍事頻道發佈西藏軍區戰鬥演練的視頻畫面，在平均海拔5,000米的喜馬拉雅山腹地，西藏軍區某合成旅近日組織多兵種、多型裝甲裝備立體聯合拔點戰鬥演練。各型防空導彈升空，精確制導導彈火力摧毀，15式輕型坦克、04式步兵戰車射擊接連上陣。

9月9日，軍委機關報《解放軍報》披露，西藏軍區某旅組織多型主戰裝備，在海拔4,900多米的某地域展開多彈種實彈射擊演練。報道曝光了演練現場畫面。畫面顯示，演習中火箭彈同步齊射密集如雨。

9月1日，據解放軍西藏官微消息，西藏軍區某旅全要素、全流程、全時段演練指揮控制，兵種融合，火力打擊等重點課目，系統採集高原高寒地域戰訓數據，提升協同打擊和體系作戰能力。