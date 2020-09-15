【新冠肺炎】雲南瑞麗緊急封城全員檢測　確診緬甸偷渡女身份曝光

雲南省瑞麗市發現新冠肺炎（COVID-19）確診病例，2名患者均為緬甸籍偷渡者。其中一人楊某照片及社交賬號信息被曝光，引發輿論關注。

9月14日晚，瑞麗市通報新冠肺炎疫情防控情況。通報稱，9月3日，楊某攜3個孩子及2個保姆自緬甸偷渡入境，於是當日14時到達並暫住奧星世紀小區其姐家中，後確診。另一名患者為其保姆依某。

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另據內地網友爆料，楊某到達奧星世紀小區後，頻繁外出。曾去過菜市場、健身房、公園等多個公共場所，僅打車就有39次，涉及39名司機。

還有網友稱，楊某在緬甸就有直接接觸的新冠肺炎確診病例，專程跑到瑞麗市治療，明知自己患病卻不主動隔離。

有關此事的輿情持續發酵，輿論一方面要求對楊某嚴懲，一方面呼籲防疫不可鬆懈。網友稱，「這種偷渡回來，並且不主動向防疫部門請求自動隔離的，簡直是害人害己的禍害，自私自利。」

不過對於上述聲音，楊某疑在微信朋友圈回應稱「不必在意」。她說，「每當有人在背後說你壞話時，都會有很多人跟着起鬨」。她還澄清自己全名為楊桂蘭，並非網傳楊佐蘭。

針對當前疫情形勢，雲南省宣布該省邊境地區進入戰時狀態。9月14日22時以後，瑞麗市市民無特殊情況不得進出瑞麗市城區，全市城區人員居家隔離。

此外，9月15日8時30分，瑞麗市已全面展開市區全員新冠肺炎疫情核酸檢測。大理200餘名醫護也已連夜前往瑞麗支援。

同時，公安機關正對涉嫌組織、協助以及容留偷渡者的嫌疑人楊佐某等人依法追究刑事責任。