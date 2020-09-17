【新冠肺炎】雲南瑞麗極速建造方艙醫院　鼓勵市民舉報未檢測人員

雲南省衛生健康委員會周一（14日）通報，雲南省於周日（13日）新增2宗境外輸入確診病例（均為緬甸籍、緬甸輸入），兩名患者均自緬甸偷渡入境瑞麗。消息指他們曾頻繁外出，引起社會關注。 截至周三（16日），雲南省現有9宗境外輸入確診病例、無症狀感染者5人。當局亦火速建立「方艙醫院」，省委副書記、省長阮成發到場視察時更表示，寧可備而不用、不可用而無備。

圖輯｜雲南瑞麗抗疫最新情況：

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在兩名偷渡者確診後，瑞麗市政府發布公告，宣布自周一晚上10時起，無特殊情況不得進出瑞麗市城區，時間暫定一周。市區所有居民進行居家隔離，無特殊原因不得進出。此外，瑞麗市周二（15日）起開展市區居民全民核酸檢測，雲南33個邊境縣市亦要立即進入防疫戰時狀態。

根據雲南省調度部署，大理州已抽調200餘名醫護人員支援瑞麗。雲南省委宣傳部官方微博「雲南發布」周二發文稱，雲南省委副書記、省長、省委省政府應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長阮成發已趕赴瑞麗市督導檢查疫情防控工作。

阮成發到瑞麗市督導檢查疫情防控工作。（雲南發部）

文章透露，阮成發去了瑞麗市方艙醫院調研應急準備情況，他強調「寧可備而不用、不可用而無備」，要求加強物資、設備儲備和實戰演練，隨時都要在應急準備狀態，確保有需要時可立即投入使用。

阮成發還稱，瑞麗市突發輸入病例暴露出在常態化疫情防控方面還存在短板不足，必須高度緊張和汲取教訓，堅決防止局部疫情爆發、擴散蔓延。

瑞麗市防疫指揮部周三下午召開記者會表示，自瑞麗市啟動城區全員核酸檢測以來，已完成核酸檢測1萬3182人，全部為陰性。

瑞麗市政府周四（17日）發布消息稱，為做到瑞麗市城區全員核酸檢測不漏一人，在採樣過程中所有在瑞麗的中外人士均一視同仁，費用由政府承擔。同時，實行有獎舉報制，鼓勵居民、企業、社會各類組織舉報未檢測人員，經查證屬實後，報經指揮部審批同意，及時給予每人500元人民幣的獎勵。核酸檢測採樣補檢工作結束後，發現仍有未檢人員，一律強制進行核酸檢測，強制定點隔離14天，費用自理。

（綜合報道）