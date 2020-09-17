美智庫公布衛星圖片　中國003型航母在上海組裝　預計數月後下水

中國正在建造的第二艘國產航母003型持續引發外界關注，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國國力計劃早前拍到的衛星照片近日曝光，顯示003型航母已初具規模。

環球網引述軍事專家分析稱，中國從2018年11月開始在上海長興島江南造船廠製造的003型航母最快或將在2020年底、最晚於2021年初完工。

CSIS中國國力計劃8月衛星照片也顯示，003型航母已具初步規模，預計未來幾個月內就能完成船體組裝後下水。這艘航母正在上海江南造船廠進行組裝，是中國第2艘國產航母，也是第1艘裝備現代技術的航母。

根據照片估算，這艘航母船體總長約297米，吃水線寬度約40米。中國前兩艘航母遼寧艦與山東艦總長度分別是304.5米與315米。不過，中國國力計劃指出，未來增加駕駛艙後，航母總長度應該還會再延長數米。

對於003型航母的建造進程，環球網的報道指，003型航母於2020年6月進入分段合攏工程，目前已經完成了基本船型的組裝，進展迅速。專家預測稱，採用尖端技術組裝船體砌塊的方式大幅縮短了003型航母的工期，11月至12月左右將有可能實現完工，在航母下水後還將對其進行內外裝修。

此外，003型航母還將首次裝備能有效利用艦載機的最新電磁彈射器。韓國《東亞日報》9月14日報道指出，中國已擁有的兩艘航母遼寧艦、山東艦全部採用滑雪跳台式戰機跑道，在短時間內令艦載機大量起飛存在很多制約因素，因此其運用效率無法和美國航母相比。

但003型航母若能裝備電磁彈射器，便可搭載中國最新型預警機「空警-600」，作戰能力將大大提升。