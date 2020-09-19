商務部發布不可靠實體清單規定　禁不可靠外企在中國投資

中國商務部今（19）日公佈《不可靠實體清單規定》，自公佈之日起施行。根據規定，對列入不可靠實體清單的外國實體，中國可視情況限制或禁止其從事與中國有關的進出口活動，限制或者禁止其在中國境內投資等。

規定指，制定清單是為了維護國家主權、安全、發展利益，維護公平、自由的國際經貿秩序，保護中國企業、其他組織或者個人的合法權益。

規定提出，外國實體在國際經貿及相關活動中，若有危害中國國家主權、安全、發展利益；違反正常的市場交易原則，中斷對中國企業或個人的正常交易，或採取歧視性措施， 嚴重損害中國企業或個人合法權益，中國將對其採取措施。

中國商務部19日早上表示，美國如一意孤行，中方將採取必要措施維護中企合法權益。（資料圖片）

根據規定，中央設立的工作機制將進行調查，工作機制根據調查結果，綜合考慮、對中國國家主權、安全、發展利益的危害程度、對中國企業、其他組織或者個人合法權益的損害程度、是否符合國際通行經貿規則以及其他因素，決定是否將有關外國實體列入不可靠實體清單。

被列入實體清單的外國實體，將被限制或禁止從事與中國有關的進出口活動或在中國境內投資、亦何限制或禁止入境、工作許可、停留或居留資格。

根據規定，有關外國實體在公告明確的改正期限內改正行為並採取措施消除行為後果，可移出不可靠實體清單。

專家：絕不能解讀為要封閉自身市場

北京師范大學教授廖詩評接受官媒《人民網》採訪表示，建立不可靠實體清單制度是中國政府一項必要的制度完善。廖詩評認為，制定出台《規定》，建立不可靠實體清單制度，旨在保護廣大嚴格遵守市場規則和契約精神的企業，這項制度針對的僅僅是個別外國實體的違法行為，不意味著中國政府歡迎和保護外資的立場發生改變；從全球治理層面看，也有利於維護正常公平的國際經貿秩序和市場競爭環境。

他又強調，中國建立不可靠實體清單制度，就是要為來之不易的開放成果保駕護航，絕不能解讀為要封閉自身市場。

美國最新表示將在境內禁止與WeChat和TikTok有關交易，中國商務部今天早晨回應稱，注意到美方有關舉動，中方對此堅決反對，並敦促美方摒棄霸凌行徑，如一意孤行，中方將採取必要措施維護中企合法權益。