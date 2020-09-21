美高官接連訪台　中方：必將採取正當反制措施，包括針對有關個人

美國副國務卿克拉奇9月17日至19日訪台，期間會見台灣總統蔡英文等人，並參加李登輝追思活動。這是今年8月美衛生及公眾服務部長阿扎爾訪台後，美方再次派高官赴台訪問。 針對美高官接連訪台，中國外交部發言人汪文斌今天（21日）表示，中方必將採取正當反制措施，包括針對有關個人。

汪文斌表示，中方歷來堅決反對任何形式的美台官方往來，美方近來執意接連派衛生與公眾服務部長阿扎爾、副國務卿克拉奇赴台，嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，是對中方的政治挑釁，助長台獨分裂勢力的囂張氣焰，破壞中美關係和台海和平穩定。中方對此堅決反對，並予以強烈譴責。中方必將採取正當反制措施，包括針對有關個人。美方有關行徑也將進一步損害中美在重大國際地區問題上的協調與合作，美方必須為此承擔完全責任。

針對美高官接連訪台，中國外交部發言人汪文斌表示，中方必將採取正當反制措施，包括針對有關個人。（資料圖片）

汪文斌指出，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉中國內政的決心堅定不移，實現兩岸統一的決心堅定不移。中方正告美方，「台獨」是死路一條，縱容和支持「台獨」注定要失敗。任何損害中方核心利益、干涉中國內政的行徑，都會遭到中方的有力回擊，任何勢力都無法阻擋中國統一的歷史潮流。中方敦促美方糾正錯誤，恪守在中美三個聯合公報中作出的承諾，停止任何美台官方往來和軍事聯繫，停止干涉中國內政，停止採取破壞中美關係和台海和平穩定的言行。

解放軍東部戰區9月18日起在台灣海峽展開實戰化演練。解放軍兩日內共出動37架軍機逼近台灣，台海緊張局勢不斷升溫。（資料圖片）

在美國衛生部長阿扎爾及美國副國務卿克拉奇先後訪台期間，解放軍派出多架戰機頻繁逼近台灣，部分軍機甚至逾越海峽中線。大陸國防部新聞發言人任國強大校表示，解放軍東部戰區在台海附近組織實戰化演練，這是針對當前台海形勢，維護國家主權和領土完整所採取的正當必要行動。他說，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉，近期，美國和民進黨當局加緊勾連，頻繁制造事端，無論是以台制華，還是挾洋自重，這都是癡心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚。

他表示，中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切外部勢力干涉和台獨分裂行徑，堅決捍衛國家主權和領土完整。