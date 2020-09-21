新冠肺炎│湖北召開抗疫表彰大會　應勇提李文亮等犧牲醫護疑落淚

新冠肺炎疫情（COVID-19）在內地已得到控制，9月21日，湖北省委省政府召開抗疫表彰大會。省委書記應勇致辭時提到犧牲的醫護名字，包括醫生李文亮後，疑似感觸落淚。

據內媒報道，今天上午，湖北省委省政府召開湖北省抗擊新冠肺炎疫情表彰大會，致敬抗疫英雄。其中，1164人獲「湖北省抗擊新冠肺炎疫情先進個人」稱號；436個集體獲「湖北省抗擊新冠肺炎疫情先進集體」稱號；160人獲「全省優秀共產黨員」稱號；130個集體獲「全省先進基層黨組織」稱號。

據湖北新聞官方微博報道，湖北省委書記應勇在大會發表講話，他在提到抗疫犧牲的醫護時落了淚。應勇表示，湖北省在疫情期間，有3000餘名醫護工作者，不幸患上新冠肺炎。在讀出江學慶、劉智明、李文亮、柳帆、夏思思、彭銀華等犧牲人員的名字時，據直播視頻顯示，應勇摘下眼鏡，擦了擦眼淚。

「偉大抗疫精神昭示我們，前進道路不會一帆風順，必然會有艱難險阻甚至驚濤駭浪。只要我們頑強不屈、不折不撓，困難時候豁得出，關鍵時刻頂得上，就一定會書寫無愧於時代的壯麗篇章。」應勇說。

回憶起抗疫歷程，應勇表示，「我們永遠銘記英雄的湖北人民、武漢人民展現出的偉大精神和非凡力量。『封一座城，護一國人』。全省人民識大體、顧大局，風雨同舟、守望相助，築起了同心抗疫的鋼鐵長城。」

疫情爆發初期，湖北官場進行大調整。2月13日，湖北舉行會議，中央宣布上海市長應勇接替蔣超良出任湖北省委委員、常委、書記，蔣超良不再擔任相應職務。

截至今天（21日），內地已連續35日本土病例零新增。湖北共累計確診68,139例，死亡4,512例，治癒63,627例。

此前9月8日，中央還舉行了高規格全國抗擊新冠肺炎疫情表彰大會，中共總書記習近平為獲得「共和國勛章」的鍾南山，以及獲得「人民英雄」稱號的張伯禮、張定宇、陳薇頒獎。

習近平在講話中指出，「面對突如其來的嚴重疫情，黨中央統攬全局、果斷決策，第一時間實施集中統一領導，中央政治局常委會、中央政治局共召開21次會議研究決策，因時因勢制定重大戰略策略。」

他並強調，「抗疫鬥爭偉大實踐再次證明，中國共產黨所具有的無比堅強的領導力，是風雨來襲時中國人民最可靠的主心骨。」