中國光大集團董事長朱慧民被查　疑任職深圳分行時與客戶利益輸送

中央紀委國家監委在周三（23日）通報，中國光大實業（集團）董事長朱慧民涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐光大集團紀檢監察組紀律審查，同時被黑龍江省監察委員會監察調查。 據內地傳媒《財新網》披露，朱慧民被查涉及其在光大銀行深圳分行任職時，與客戶之間的利益輸送問題，其前副手已於一星期前被查。

《財新網》報道，朱慧民被查涉及其在光大銀行深圳分行任職時與客戶的利益輸送問題有關。（視覺中國）

據介紹，朱慧民是中國光大實業（集團）有限責任公司黨委書記、董事長、總經理，同時是中國光大集團股份公司生態環保事業部總經理。朱慧民生於1966年11月，並於1995年加入共產黨。朱慧民出身金融系統，最初在光大銀行鄭州分行工作，歷任支行行長、分行黨委委員、行長助理、副行長。

朱慧民先後出任光大銀行福州分行及深圳分行的黨委書記、行長，其後在2014年11月出任中國光大實業集團黨委書記。2015年5月，朱慧民出任中國光大實業集團副董事長及總經理。及至2018年6月，朱慧民成為中國光大實業集團董事長，同時身兼中國光大集團股份公司生態環保事業部總經理。

朱慧民（前排右一）先後出任光大銀行福州分行及深圳分行的黨委書記、行長。（視覺中國）

《財新網》報道指，朱慧民最近一次出席公開活動是在去年4月，同年7月的年中工作會議已不見其身影。報道引述知情人士指，朱慧民上周五（18日）在北京辦公室內被帶走，一星期前浙商銀行深圳分行行長鄒建旭亦被查，「同行」還有朱慧民的姪子。鄒建旭是朱慧民在深圳工作時的行長助理、副行長。

報道又稱，當局分別到朱慧民曾工作的鄭州分行、福州分行及深圳分行調查，由於人手不足，故要黑龍江監委會支援。

（綜合報道）