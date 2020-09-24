字節跳動：已向北京市商務局提交出口技術許可申請

美國總統特朗普（Donald Trump）9月19日表示，將批准甲骨文（Oracle）和沃爾瑪（Walmart）與抖音海外版TikTok的交易，商務部隨後亦宣布針對TikTok的禁令延後一周執行。 9月23日晚上，北京字節跳動科技有限公司發布說明稱，根據《中華人民共和國技術進出口管理條例》和《中國禁止出口限制出口技術目錄》規定，字節跳動已經向北京市商務局提交了許可申請，正在等待北京市商務局的受理決定。

字節跳動9月21日發表聲明稱， TikTok Global是字節跳動持股100%的子公司且總部位於美國，未來該公司將通過一輪小比例的市前融資使其成為字節跳動持股80%的控股子公司，對此美國《華爾街日報》引述消息人士的觀點指出，鑑於字節跳動本身有40%的股份由美國投資者持股，因此換算下來TikTok Global最終將有53%的股權由美國公司控制。

此外字節跳動在近期發表的另一份聲明中強調，合作方案不涉及技術與算法轉讓，對此美國彭博社引述消息人士的觀點指出，甲骨文將會獲得審查TikTok Global源代碼的完全訪問權，確保其不會被用於收集美國用戶的數據。但《環球時報》指出，由於TikTok Global源代碼和抖音的源代碼或是同源的，因此，這意味着美方將能夠洞悉抖音的核心技術。

與此同時，美國總統特朗普（Donald Trump）21日接受美國霍士電視台採訪時表示，如果中國企業保留對TikTok的控制權，那麼他不會批准這筆交易。

值得關注的是，9月22日，中國大陸各大媒體已紛紛刪除了有關TikTok、甲骨文和沃爾瑪原則上達成「雲上加州」合作協議的報道。

TikTok命運再度陷入迷局。針對TikTok事件的進展，中國官媒《環球時報》總編胡錫進9月21日在Twitter上透露了北京對該事件最新發展持有的態度，即不會批准TikTok母公司字節跳動與美國企業甲骨文、沃爾瑪現階段達成的協議，《環球時報》則在一篇社評文章中較為具體地解釋了原因。

胡錫進表示，據他所知，北京不會批准TikTok的母公司字節跳動與甲骨文、沃爾瑪之間達成的現行協議，因為該協議可能會威脅中國的國家安全、利益和尊嚴。

《環球時報》在同天發表的一篇題為《對美國巧取豪奪TikTok說不》的社評文章中指出，從美方給出的信息看，字節跳動與上述兩家美國企業達成的協議明顯不公平，存在單方面迎合華盛頓無理要求的情況，充分展現出華盛頓的霸凌做派和強盜邏輯，同時也損害了中國的國家安全、利益和尊嚴，因此很難相信北京能夠批准該協議。

文章指出，字節跳動作為一家中國的普通商業公司，在美國動用力量對其進行打壓的情況下被迫簽署城下之盟，但中國作為一個國家，不會屈服於美方的恫嚇，接受一個針對中國企業的「不平等條約」，否則未來那些有核心競爭力的企業都會被美國盯上併成為受美方控制的企業，屆時它們在全球打開的市場將順勢植入美國利益的導向，美國距離實現永享全球科技霸權更近了一步。