第三次中央新疆工作座談會召開　習近平：堅持新疆伊斯蘭教中國化

9月25日至26日，第三次中央新疆工作座談會在北京召開，中共總書記、國家主席習近平及其他六常委一同現身會場。習近平在會上要求完整準確貫徹新時代黨的治疆方略，並要堅持新疆伊斯蘭教中國化方向，實現宗教健康發展。

據悉，中共高層曾於2010年舉辦第一次中央新疆工作座談會，於2014年舉辦第二次中央新疆工作座談會。在第三次座談會上，習近平首先認可新疆自2014年以來的工作成效——取得前所未有的成就，領域包括經濟、民眾生活、脱貧，新疆總體局面是「社會穩定、人民安居樂業」。

新疆烏魯木齊市天山區文化路，居民外出購買生活用品。（中新社）

習近平稱，中共自十八大以來形成的新時代治疆方略，總目標是「社會穩定和長治久安」，根本是「凝聚人心」，「鑄牢中華民族共同體意識」，「堅持宗教中國化方向」，「弘揚社會主義核心價值觀」，「推動高質量發展」，「加強黨對新疆工作的領導」。他強調，新時代治疆方略「完全正確，必須長期堅持」。

在意識形態領域，習近平要求將中華民族共同體意識教育納入新疆官員教育、青少年教育、社會教育，堅持新疆伊斯蘭教中國化方向，開展「文化潤疆工程」。

習近平要求新疆各級官員對標新時代治疆方略，同中共中央保持一致，「常態化識別幹部政治素質」，確保各級領導權掌握在忠誠乾淨擔當的官員手中；要制定新疆官員隊伍培養培訓規劃，其中要培養忠誠、德才兼備的高素質少數民族官員。

對於少數民族官員的任用，習近平強調，對政治過硬、敢於擔當的優秀少數民族官員，要充分信任、堅定團結、大膽選拔、放手任用，表現突出的可以直接破格提拔使用。

習近平還對「中央新疆工作協調小組」提出要求，加強對新疆工作的形勢研判、政策研究、協調指導、督促檢查，對重大問題及時提出工作意見。