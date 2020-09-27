重慶煤礦一氧化碳超標致16死1傷　月初因安全設備未測試受罰

重慶市綦江區今日（27日）凌晨有煤礦發生一氧化碳超標事故，17人一度被困礦井下。救援行動於下午結束，其中16名被困者死亡，1人送院搶救。事故原因正在進一步調查中。 涉事煤礦多次因安全問題受罰，於月初就因安全設備未按規定進行測試而受罰。

當地啟動應急救援預案，組織救援人員施救（點圖放大）：

內媒報道指，涉事煤礦為重慶能投渝新能源公司下屬松藻煤礦。事發時因煤礦的運輸帶燃燒，導致一氧化碳超標，17人被困井下。當地啟動應急救援預案，組織救援人員施救，並派出75名救援人員下井搶救，30名醫護人員到現場。

據重慶市委宣傳部官方微信「重慶發布」消息，位於重慶市綦江區安穩鎮境內的松藻煤礦，是重慶五大國有煤礦之一，也是重慶最大的煤礦。松藻煤礦目前已探明儲量11.3億噸，其中規劃可開採儲量為7.2億噸。

涉事煤礦多次因安全問題受罰

今年6月8日至10日，重慶煤礦安全監察局渝南分局曾對松藻煤礦開展重大隱患排查治理專項監察，現場抽查採煤工作面2個，掘進工作面2個，石門揭煤工作面1個，發現安全隱患9條，責令1個掘進工作面停止作業，立案查處1宗。

7月16日，重慶煤礦安全監察局渝南分局還對松藻煤礦實施行政處罰案件開展公開裁定。會上，案件承辦人通報了松藻煤礦「2020年6月19日早班，3311S綜採工作面切割上山班長蔡永國違反《作業規程》規定，在沒有跟班隊幹監護的情況下進入工作面溜煤道，且未繫保險繩，未出溜煤道便安排江清現放煤，違章作業」的違法事實、證據材料、擬實施行政處罰的依據及處罰建議。

9月10日，渝南監察分局通報稱，8月17日至20日，渝南監察分局對重慶能投渝新能源公司松藻煤礦進行安全監控系統專項監察、安全生產督查、爆炸物品檢查、聯合執法，檢查發現「礦井安全監控設備（地面中心站）未按規定每月一次進行測試」的違法行為，決定進行立案調查。經查閱相關資料和調查相關人員，違法事實屬實並對重慶能投渝新能源公司松藻煤礦實施經濟處罰。

（綜合報道）