汪洋：支持香港做好實施維護國家安全法相關工作

據新華社報道，全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯今天（27日）在人民大會堂聯合舉行國慶招待會。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席並致辭。

汪洋強調，香港、澳門的命運始終同祖國命運緊密相連。中央將堅定不移、全面準確貫徹「一國兩制」方針，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區的全面管治權，支持香港特別行政區做好實施維護國家安全法的相關工作，支持香港、澳門特別行政區完善與維護國家安全法配套的法律制度和執行機制。只要堅持「一國兩制」正確方向，香港、澳門一定能夠保持長期繁榮穩定。

9月27日，全國政協辦公廳、中共中央統戰部、國務院僑辦、國務院港澳辦、國務院台辦、中國僑聯在北京人民大會堂聯合舉行國慶招待會。中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席並致辭。（新華社）

汪洋強調，世界上只有一個中國，兩岸同胞都是中國人。大陸堅定不移貫徹中共中央對台工作大政方針，願與台灣各政黨、團體和人士在堅持「九二共識」的基礎上開展對話溝通。將一如既往尊重關愛台灣同胞，繼續完善相關制度安排和政策措施，推動兩岸交流合作提質增效，助力台灣青年在大陸追夢、築夢、圓夢。他再次指出「台獨」是絕路，任何「台獨」分裂圖謀和行徑都是非法無效的。

汪洋在招待會上指出，今年中國在抗疫鬥爭取得重大戰略成果的同時。脫貧攻堅取得決定性成就，千百年來困擾中華民族的絕對貧困問題。即將歷史性地畫上句號。

據台灣聯合新聞報道，今天的招待會一共有130桌，與會人數比往年少。因為防疫，每桌只安排5個座位。受邀的台胞，大約有70人。