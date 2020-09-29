【人事變動】原陝西副省長胡明朗　出任重慶副市長、公安局局長

據中共重慶市委機關報《重慶日報》9月29日消息，重慶市五屆人大常委會第二十一次會議決定，任命胡明朗為重慶市副市長、重慶市公安局局長。

胡明朗是一名老公安，已在公安系統工作三十多年。（微博@石柱縣政法）

資料顯示，胡明朗1967年5月生，湖北武漢人，曾在廣西壯族自治區、公安部任職，2017年調任陝西省公安廳長、黨委書記、督察長，省委政法委副書記，武警陝西省總隊第一政委，2018年1月任副省長。

胡明朗在公安系統工作三十多年。他1985年成為廣西柳州市公安局的一名民警，歷經多個基層崗位，2001年底調任河池市，次年任河池市公安局副局長，2006年重返柳州市公安局任副局長，2008年12月晉升市公安局局長、黨委書記，明確為副廳級，2010年初任柳州市副市長，市公安局局長、黨委書記。

2013年11月，胡明朗調任廣西首府南寧，任副市長，市公安局局長、黨委書記，次年1月任自治區公安廳黨委委員。

2014年12月，胡明朗調任公安部禁毒局局長，2016年11月任公安部治安管理局局長，八個月後再次赴任地方，任陝西省政府黨組成員，省公安廳廳長、黨委書記、督察長，省委政法委副書記，次年1月任副省長，至本月赴任重慶。

隨着胡明朗的履新，重慶市公安局長一職也結束了長達三個多月的空缺。

此前6月，重慶市原副市長、公安局局長鄧恢林涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。在鄧恢林落馬當天，重慶市委書記陳敏爾就表態稱，堅決擁護中共中央的決定。

值得注意的是，這是繼2012年前重慶公安局長王立軍落馬後，重慶連續三任公安局長被查。其他3人分別是朱明國、王立軍、何挺。

2012年被視為原重慶市委書記薄熙來「打黑干將」的重慶公安局長王立軍叛逃美國駐成都總領館，從而引發隨後的薄熙來事件，王立軍也被判有期徒刑15年。王立軍之前於廣東省政協主席任上因「貪腐」落馬的朱明國也曾在2001年至2006年任重慶公安局長。在2017年6月，何挺被免去重慶市副市長、市公安局局長職務。

《多維新聞》曾分析指，短短十年時間內，重慶竟然接連幾任公安局長都相繼落馬，着實令人詫異，以至於許多人將這一現象稱作重慶公安系統的魔咒再現。目前關於鄧恢林的情況雖然還有待中共調查，但從王立軍、何挺到鄧恢林的情況，足以說明重慶公安系統必然存在不容迴避的深層問題。