【新冠肺炎】組織偷渡引發疫情致瑞麗封城　雲南蛇頭夫婦被捕

雲南瑞麗因境外輸入病例引發的疫情而於9月14日深夜封城。據瑞麗市融媒體中心28日消息，瑞麗警方已經將組織偷渡引發疫情的「幕後黑手」抓獲。

9月28日，瑞麗官方稱：自9月12日瑞麗市輸入性疫情發生後，經瑞麗市公安機關排查，於9月13日在瑞麗市新光村某路口，將運送楊佐某、依某等（楊佐某、依某為偷渡入境後確診新冠肺炎病例）偷越國邊境人員孫某、寧某夫婦抓獲。

經審訊，犯罪嫌疑人孫某、寧某如實供述了組織、運送他人偷越國邊境的犯罪事實。經對兩名犯罪嫌疑人醫學隔離觀察滿14天后，9月28日，瑞麗市公安局組織犯罪嫌疑人孫某、寧某夫婦對相關現場進行了辨認。目前，犯罪嫌疑人寧某因涉嫌「組織他人偷越國邊境罪」、犯罪嫌疑人孫某因涉嫌「運送他人偷越國邊境罪」被刑事拘留。

根據中國《刑法》第三百一十八條組織他人偷越國（邊）境罪規定，組織他人偷越國（邊）境的，處二年以上七年以下有期徒刑，並處罰金；部分情形，可處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。而根據中國《刑法》第三百二十一條運送他人偷越國（邊）境罪，運送他人偷越國（邊）境的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處罰金；部分情形可處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。

9月13日，雲南新增兩宗境外輸入病例，患者均為緬甸人，從緬甸偷渡入境德宏州瑞麗市。據當地政府調查後通報，確診者為楊某和其保姆依某。

另據當地網友爆料，楊某到瑞麗達奧星世紀小區後，頻繁外出。還有網友稱，楊某在緬甸就有直接接觸的新冠肺炎確診病例，專程跑到瑞麗市治療，明知自己患病卻不主動隔離。

針對疫情形勢，雲南省宣布該省邊境地區進入戰時狀態，立即啟動全員病毒檢測。9月14日22時以後，瑞麗市市民無特殊情況不得進出瑞麗市城區，全市城區人員居家隔離。此後，9月21日22時，瑞麗市解除城區居家隔離，而奧星世紀一期、二期小區封閉管理住戶開展第二次核酸檢測無異常後，26日解除居家隔離。

截至9月29日24時，雲南省現有境外輸入確診病例10例、無症狀感染者25例，均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。