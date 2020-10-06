【新冠肺炎】世衛將赴華調查病毒源頭　專家名單已提交中方

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞早前曾表示，世衛將組織國際專家組前往中國考察，調查新型冠狀病毒，包括會到首先發現病毒的武漢進行實地研究。 世衛組織公共衛生緊急計劃執行主任萊恩（Michael Ryan）日前表示，已經將派遣去中國的國際代表團專家名單提供給了中國供中國官方考慮（for consideration by Chinese authorities）。

世衛組織公共衛生緊急計劃執行主任萊恩（Michael Ryan）。（路透社）

據路透社，世衛組織執行委員會5日起一連兩天召開新冠病毒應對特別會議，世衛組織公共衛生緊急計劃執行主任萊恩（Michael Ryan）表示，世衛組織將組成一個國際專家團前往中國，以調查病毒起源，且已提交專家名單給中國方面考慮。不過，他並未提及具體細節。

新冠肺炎疫情最先爆發的地點在武漢。世衛組織在今年7月曾派出2名先遣小組人員前往中國考察，但未能實際前往武漢，曾引發爭議。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）曾說，他認為調查結果會是幫中國「洗白」。中國外交部發言人汪文斌則表示，對於考察團的指控「完全不正當」，並表示中國已經負責任地邀請世衛考察團前往中國調查：「我們希望有關各國，能夠和中國一樣採取正面態度，和世衛共同合作。」

汪文斌還稱，世衛專家在華期間，和中國專家進行多次會談，就新冠病毒人群、環境、分子、動物溯源以及傳播途徑等領域開展的科研工作進展和下一步科研計劃進行了深入交流。同時，雙方專家還研究制定了全球新冠病毒溯源科學合作計劃的中國部分，進一步研究新冠病毒的動物來源、中間宿主和傳播途徑，以便更好地防控新冠肺炎疫情。