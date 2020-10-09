解放軍在中印邊境巡邏畫面曝光　新型戰地方艙正式啟用

中印邊境對峙持續，隨着嚴冬將至，雙方面臨後勤保障能力的考驗。為此，解放軍新型方艙在高原落戶。同時，央視於近日公開諸多邊境地區畫面。

據解放軍新聞中心主辦的官微「學習軍團」10月8日消息，由宿舍、食堂、集成盥洗室、乾式自潔廁所、庫房、微電網、供暖設備等7個模塊組成的新型拆裝式自供能保温方艙正式落戶解放軍高原邊防部隊。

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據官方負責人介紹，新型拆裝式自供能保温方艙具備「官兵自建、能源自足」特點，高原環境適應性強，可在零下55攝氏度，海拔5,500米區域正常作業，全道路適應，安裝時間短，工法簡單。

該保温方艙主要為交通不便、無保障依託的高原高寒地區部隊設計，遭遇長時間的雨雪天氣時，也可採用柴油暖風機應急供暖。

此前，解放軍還裝備了可滿足高原環境保障需求的新型巡邏裝備，包括防寒頭套、保暖作訓服、輕便防寒保暖作訓大衣、吸濕快乾內衣褲、保暖絨衣褲、多功能保温水壺等。當時就有分析認為，這意味着，解放軍已做好打持久戰的準備。

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同時，央視還於近日曝光解放軍駐軍在中印邊境班公湖（Pangong Tso）地區的畫面。今年5月以來，中印軍隊一直在邊境地區對峙，班公湖北岸局勢是對峙僵局的最大難題。目前，雙方已進行多輪談判，但並未能打破邊境僵局。

而在印度方面，印軍除頻頻試射導彈，並在中印邊境部署全新的「無畏」式導彈外，印度地面部隊還配備了能夠在嚴冬作戰的坦克和戰鬥車輛。