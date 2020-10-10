國際半導體產業協會警告　封殺中芯國際或致美國每年損失50億美元

繼華為之後，中芯國際成為第二間遭美國實施貿易限制的頂尖中國科技企業。諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）技術政策分析主管Paul Triolo直指，在最壞的情況下，中芯國際會被完全切斷供貨，將嚴重削弱中國生產晶片的能力，更將是中美關係的一個臨界點。 不過國際半導體產業協會（SEMI）據報已致信美國政府，警告將中芯國際列入「實體清單」，或將導致美國半導體產業每年蒙受50億美元的損失。

在美國打壓下，中芯國際業務發展走向備受外界關注。（視覺中國）

外電報道指，SEMI在給予美國商務部長羅斯的信件中提到，美國半導體設備和材料每年有50億美元營收來自中芯國際，將中芯國際列入「實體清單」，將增加美國相關企業向前者供貨的難度，進而影響美國半導體企業的全球市場份額。SEMI表明，敦促商務部審慎考慮，封殺中芯國際可能對美國工業、經濟和國家安全產生直接及長期不利影響。

據中芯國際本月初在港交所發出的公告，其部分供應商已收到美國出口管制規定的進一步限制，公司正在評估出口限制對公司生產經營活動的影響，同時有與美國工業與安全局已經展開初步交流。公告又稱，基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對於本公司未來的生產經營可能會產生重要不利影響。公告重申，中芯國際一直堅持合規經營，遵守經營地的相關法律法規。

另一方面，為應對當前晶片市場變化，中芯國際被指已大量採購關鍵設備提前「囤貨」。《日經亞洲評論》報道，中芯國際近幾個月一直在做足準備，已從美國、歐洲和日本等市場採購了大量的關鍵生產設備和重要替換零部件，採購量已超過該公司2020年全年的需求。報道引述業內人士指出，「囤貨」的意義在於一旦出現任何限制，這些零部件將被用於確保中芯國際業務的連續性。

報道稱，中芯國際採購包括蝕刻、微影、晶圓清洗和測試等關鍵製程設備，以及一年以上的消耗品部件，這些部件都是必須定期更換，以保證機器的常規運行和日常操作的正常進行。業內人士還透露，中芯國際正與其他中國晶片製造商合作，建立起一個中央倉庫，用於此類關鍵零部件的共享儲備。

（綜合報道）