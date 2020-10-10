防火牆鬆綁？Tuber瀏覽器獲批上線　內地瀏覽境外網站免「翻牆」

由於中國官方設有網絡防火牆，內地網民需要通過「翻牆」才能瀏覽境外網站。10月10日，有消息稱中國內地境內用戶可以合規合法地通過Tuber瀏覽器訪問境外網站。

安卓系統的手機可下載Tuber瀏覽器。（網絡圖片）

經過實測，安裝Tuber瀏覽器並註冊後，就可以訪問的境外網站包括Google、Youtube、Twitter、Facebook、Netflix、Instagram、IMDb、Wikipedia等。不過，有用戶評論稱，諸如Google、Youtube等網站搜索的信息多是被過濾的信息，有關中國的負面的信息很難顯現。由於未知原因，目前多個網站仍難以打開，體驗感稍差。

公開信息稱，Tuber瀏覽器APP已經通過中國相關主管部門的審核，獲得上線經營許可，並在中國各大應用商店已經上線。該瀏覽器目前僅支持安卓版手機使用。內地用戶可以通過華為、小米、騰訊等應用商店，以及Tuber官網下載安裝使用。最新版本更新時間為2020年10月9日。

Tuber瀏覽器的用戶守則。（網絡圖片）

Tuber瀏覽器需要手機號碼註冊，用戶可以拒絕軟件讀取設備信息。不過必須同意「用戶守則」，其中涉及部分敏感信息使用情況。在用戶守則中，用戶需要遵循七條準則。其中包括：法律法規底線、社會主義制度底線、國家利益底線等。「九不准」中則有：不准危害國家安全、散布謠言、發布淫穢色情內容等。

據悉，Tuber瀏覽器的開發者為：上海豐炫信息技術有限公司。經查詢，該公司還推出了PC版的瀏覽器，名叫：綠光（也稱「濾光」）瀏覽器，聲稱「覆蓋全球海量網站，你想看的都能訪問」。

Tuber瀏覽器目前僅支持安卓版手機使用，iPhone版仍未推出。（Tuber官網）

多年以來，大陸網民需要「翻牆」才能瀏覽境外網站。自1998年正式加入國際互聯網行列之後，中國政府開始構築一套互聯網邊界的審查系統，以監控、審查所有經過國際網關的通訊，並分析和過濾中國境外網絡的信息互相訪問，由此在中國內外形成一道屏蔽網絡信息的「牆」。

而「翻牆」即是利用VPN等軟件繞過中國官方的防火牆設置，突破網絡審查的行為。因為中國的網絡審查體制一直飽受國際詬病危害言論自由等，因此官方並未正式承認過防火牆的存在。但是對於中國網民的翻牆行為卻又時常被當局拿《中國互聯網安全法》予以處罰。

華為手機可以找到Tuber瀏覽器App。（讀者供圖）

隨着中國互聯網的發展，截至2018年底，中國的網民達到8.29億，而使用「翻牆」工具的規模達到1.4億，也即是說在中國內地網民中，每6位中即有1位使用VPN繞過中國的「防火長城」，排除掉年齡在10歲以下（佔據中國網民規模的4.1%）還未形成完整「三觀」意識的低齡網民，這樣的佔比已經可以宣布這項運行多年的「防火長城」幾乎形同虛設。

那麼未來，在中國是否會有越來越多的境外網站無需「翻牆」可以直接訪問，中國網絡是不是越來越「開放」，仍需繼續觀察。