新冠肺炎｜內地10日增21宗境外輸入病例　青島今增3無症狀感染者

據國家衛健委消息，10月10日0至24時，內地各省份報告新增確診病例21宗，均為境外輸入病例（上海10宗，廣東6宗，四川3宗，遼寧1宗，福建1宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例5宗，均為境外輸入病例（上海4宗，內蒙古1宗）。 另據青島衛健委消息，當地今日（11日）新增3宗無症狀感染，初步判斷均屬青島市胸科醫院關聯病例。

此前的10月9日，內地新增15宗確診，同樣均為境外輸入病例，當中包含四川5宗，陝西3宗，天津、遼寧、上海各2宗，廣東1宗。

新冠肺炎疫情蔓延全球，內地每日持續有境外輸入病例。（Reuters）

截至10日24時，報告現有確診218宗（無重症病例）、疑似9宗，全部為境外輸入。累計治癒出院80705宗，累計死亡4634宗，累計報告確診85557宗。累計追蹤到密切接觸者840380人，尚在醫學觀察的密切接觸者7906人。境外輸入方面，累計確診3008宗，累計治癒出院病例2790宗，無死亡病例。

31個省份報告新增無症狀感染者23宗（均為境外輸入），當日轉為確診病例2宗；當日解除醫學觀察20宗（均為境外輸入），尚在醫學觀察無症狀感染者381宗（境外輸入379宗）。

青島今增3宗無症狀感染 為一醫院關聯病例

此外，青島市衛健委今日（11日）發出消息，青島市當日新增3宗無症狀感染，其中2宗是醫院在對普通就診患者核酸檢測時發現，1宗是在對排查出的密切接觸者即時核酸檢測時發現。

經流行病學調查，專家組初判這3宗病例與市胸科醫院相關聯，該院部分獨立區域承擔着收治境外輸入新冠病毒感染者的任務，具體感染源正在進一步排查中。其中57歲患者邵姓男子是一名的士司機，自述開車時一直佩戴口罩，不與乘客交談。他10月10日上午因出現輕微腦梗症狀到市中心醫院急診科就診，因需住院治療進行核酸檢測，結果為陽性。

邵男的妻子53歲江姓女子7月21日至9月29日在該院住院，10月10日核酸檢測陽性。另名9月9日至10月4日因肺結核在該醫院住院治療的58歲男子韓某，10月4日核酸檢測呈陽性。3人都於今日複檢陽性，確定為無症狀感染者。

（綜合報道）