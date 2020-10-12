官媒：習近平14日將出席深圳特區建立40周年大會並發表講話

據新華社10月12日報道，深圳經濟特區建立40周年慶祝大會將於14日上午在廣東省深圳市舉行。國家主席、中共中央總書記習近平將出席大會並發表重要講話。

另據管理部門的通知，自10月11日0時起至10月17日24時止，在深圳市全市範圍內，禁止一切單位、組織和個人利用「低慢小」航空器進行飛行活動，確實需要飛行的，應當經軍隊、民航空中管制部門批准後，方可實施。對於違規飛行行為，公安機關將依法查處。

深圳經濟特區是中國最早實行對外開放的特區之一，其一直被視為中國對外開放的旗幟和像征。

2018年10月24日，習近平在深圳改革開放館參觀。（新華社）

中共十八大後，習近平離開北京考察調研的第一站就是深圳；2018年10月，習近平再次到深圳，表示中國改革不停頓、開放不止步。2019年中共中央發布規劃，支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」。

1980年8月26日，第五屆全國人大常務委員會第十五次會議，正式批准設置經濟特區並通過《廣東省經濟特區暫行條例》，中國第一個經濟特區——深圳經濟特區就此正式誕生，至今已有40年。從今年8月26日開始，習近平會否到深圳出席官方慶祝活動，以及其出席活動的講話將釋放什麼樣的信號就成為外界關注和期待的焦點。

另有消息人士稱，習近平此行除深圳外，還將視察廣東其他城市。

此外，香港行政長官林鄭月娥與澳門行政長官賀一誠也會到訪深圳，並與習近平會面。

值得注意的是，這也是香港修例風波後習近平首次前往距離香港一河之隔的深圳，同時華為、大疆、騰訊等多家在中美風波中受影響的企業總部也在深圳。習的行程中會否對這些熱點事件、企業有所涉及，值得關注。